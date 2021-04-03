ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси сорвали джекпот больше чем в 3 миллиона рублей

04.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в одной из лотерей сегодня разыграли джекпот, который превысил сумму в 3,1 миллиона рублей. При этом это не рекорд по джекпоту, которые были разыграны в нашей стране.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В розыгрыше 3 апреля победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 137 290 рублей. Где сделали победную ставку, неизвестно.

При этом это не рекорд по джекпотам, которые ранее были разыграны в Беларуси. Ранее был сорван, к примеру, джекпот почти в 4 миллиона рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в одной из лотерей сегодня разыграли джекпот, который превысил сумму в 3,1 миллиона рублей. При этом это не рекорд по джекпоту, которые были разыграны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by