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В Беларуси сорвали джекпот больше чем в 3 миллиона рублей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в одной из лотерей сегодня разыграли джекпот, который превысил сумму в 3,1 миллиона рублей. При этом это не рекорд по джекпоту, которые были разыграны в нашей стране.
В розыгрыше 3 апреля победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 137 290 рублей. Где сделали победную ставку, неизвестно.
При этом это не рекорд по джекпотам, которые ранее были разыграны в Беларуси. Ранее был сорван, к примеру, джекпот почти в 4 миллиона рублей.
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В Беларуси в одной из лотерей сегодня разыграли джекпот, который превысил сумму в 3,1 миллиона рублей. При этом это не рекорд по джекпоту, которые были разыграны в...
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