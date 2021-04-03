В Беларуси сорвали джекпот больше чем в 3 миллиона рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в одной из лотерей сегодня разыграли джекпот, который превысил сумму в 3,1 миллиона рублей. При этом это не рекорд по джекпоту, которые были разыграны в нашей стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В розыгрыше 3 апреля победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 137 290 рублей. Где сделали победную ставку, неизвестно.

При этом это не рекорд по джекпотам, которые ранее были разыграны в Беларуси. Ранее был сорван, к примеру, джекпот почти в 4 миллиона рублей.