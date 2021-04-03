Первые женщины-гаишницы появились на знаменитой римской площади – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаменитые жестикулирующие гаишники Рима вернулись на историческую платформу в центре города и впервые их ряды пополнили женщины.

Офицеры дорожной полиции Кристина Корбуччи и Джой Валлетта приступили к своей новой должности, которую традиционно выполняли мужчины.

"Люди взволнованы. Они вдохновляют нас, они рады нас видеть. Потому что они этого не ожидали", - сказала Валлетта.

"Женщины особенно счастливы и удивлены, увидев женщину на платформе. Они воодушевляют нас, они поддерживают нас", - отметила Корбуччи.

Рабочее место инспекторов – платформа на площади Пьяцца Венеция. Стоя на выдвигающемся подиуме можно управлять движением транспорта сразу на трех направлениях.

Пьяцца Венеция - это оживленная кольцевая развязка в центре города, над которой возвышается огромный национальный памятник Виктору Эммануэлю, известный местным жителям как "свадебный торт".

Подиум, который используется с конца 1920-х годов, был автоматизирован в 2006 году. Он полюбился как туристам, так и местным жителям. Платформа изображена в кинокартине Вуди Аллена "В Рим с любовью", а также в классической детской иллюстрированной книге "Это Рим".

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