В ФСЗН рассказали, что делать нанимателям с выплатой пособий на детей, если нет денег даже на зарплаты

Источник материала: Tut.by

Фонд социальной защиты населения пояснил , что делать нанимателям с пособиями на детей, если нет денег даже на выплату зарплат. В фонде также уточнили, предусмотрена ли ответственность за нарушение срока выплаты пособий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«В организации задерживают выплату заработной платы и пособий семьям, воспитывающим детей. Задержка выплаты обусловлена отсутствием денежных средств. Что должен предпринять наниматель, чтобы работники из числа получателей пособий не остались без полагающихся им денежных средств? Предусмотрена ли ответственность за нарушение срока выплаты пособий?» — разместили такой вопрос на сайте ФСЗН.

— В случаях, когда в организации не выплачена зарплата, а также когда сумма начисленных пособий превышает сумму начисленных взносов, территориальные органы ФСЗН, куда наниматель обращается в установленном порядке, производят перечисление плательщикам средств на выплату пособий, — поясняют в ФСЗН.

Получить разъяснения о порядке обращения за финансированием средств на выплату пособий наниматели могут в территориальные органы ФСЗН по месту постановки их на учет, добавляют в фонде.

— Своевременное обращение за финансирование средств на выплату пособий позволяет нанимателю обеспечить их своевременную выплату либо существенно сократить срок несвоевременной выплаты, — говорят в ФСЗН. — Получатели пособий не могут самостоятельно обращаться за финансированием средств для выплаты пособий, вместе с тем, они могут информировать территориальные органы ФСЗН о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) им нанимателем пособий для оперативного реагирования и принятия мер по обеспечению их выплаты в рамках представленных полномочий.

Наниматель может получить за такие нарушения среди прочего штраф от 10 до 200 базовых величин (от 290 до 5800 рублей).

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