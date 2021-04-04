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«Белорусы уже прекрасно все понимают». Левченко - про уголовное дело против Герасимени

04.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболистка Елена Левченко в комментарии Sport24.ru высказалась на тему заведенного уголовного дела на трехкратного призера Олимпийских игр по плаванию и главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Герасименю, а также исполнительного директора фонда Александра Опейкина.


Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

«Не уверена, знает ли история примеры, когда против многократного призера Олимпиад и человека, который столько сделал для своей страны, заводят уголовное дело по абсолютно надуманному предлогу. Сейчас в Беларуси можно возбуждать дела сколько угодно и против кого угодно. Но все это не имеет никакого смысла, потому что это делают чиновники и люди, которых белорусский народ не выбирал и не наделял властью.

Они, как всегда, пытаются показать свою силу и мощь и только запугивают, но с юридической точки зрения все эти дела и обвинения выглядят смехотворными. О какой ответственности можно вообще говорить, если в стране правовой дефолт? Невозможно даже серьезно об этом говорить и относиться к этому, если честно. Такое ощущение, что эта система начнет себя съедать, и она уже это делает.

Эти люди в начале августа пришли к власти, несмотря на то, что народ протестовал против этого и заявлял, что их никто не избирал. Они сами наделили себя этой властью. С августа прошло 8 месяцев. И вот что позитивного они сделали за это время? Уголовные дела заводятся постоянно, а что хорошего они успели совершить? Может, что-то построили, начали развивать? Ничего! Нужно же народу как-то помогать, а все, что мы видим и читаем, в том числе и из государственных источников: это то, как они заводят уголовные дела, что-то обещают, сажают и карают людей. Все белорусы уже прекрасно все понимают. Как Александр Опейкин и сама Саша с юмором к этому относятся. Поэтому может уже пора сделать что-то позитивное и хорошее? Если они, конечно, умеют это делать», — сказала Левченко.

Напомним, 2 апреля стало известно, что Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.

 
 
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Баскетболистка Елена Левченко высказалась на тему возбуждения дела на трехкратного призера Олимпийских игр по плаванию и главу Белорусского фонда спортивной...
 
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