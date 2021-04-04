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Уснувшего в кровати вора нашли хозяева дома в Великобритании

04.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уснувшего в кровати вора нашли хозяева дома в Великобритании

Владельцы одного из домов в Великобритании обнаружили в своей кровати заснувшего вора. Об этом пишет издание Daily Star

Это случилось в городе Ньюлин. В ходе разбирательств выяснилось, что 47-летний уроженец Латвии приехал в город на заработки. Он устроился в местный порт, но выяснилось, что гавань закрыта. От расстройства мужчина забрался в незапертый дом, нашел там алкоголь, напился, закрылся в комнате хозяев и уснул.

Когда жители дома обнаружили, что одна из комнат заперта, они заглянули в нее через окно. Заметив незнакомца, спящего на кровати, они вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.

Задержанный признал свою вину. Он добавил, что сожалеет и переживает непростой жизненный период. Согласно решению суда, мужчину заключили в тюрьму на год.

Фото: pixabay

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Владельцы одного из домов в Великобритании обнаружили в своей кровати заснувшего вора. Об этом пишет издание Daily Star.  Это случилось в городе Ньюлин. В ходе...
 
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