Солигорский «Шахтёр» в пятый раз подряд завоевал золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу

Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли минский «Строитель» в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси и в пятый раз подряд завоевали золотые медали турнира.

Для победы команде Виктора Бекши понадобилось четыре сета. Сначала солигорский клуб повел – 2:0, но минчане выиграли третью партию. «Строитель» пытался навязать борьбу и в решающем сете, но на стороне «Шахтёра» был класс. Команда укомплектована очень сильными игроками, и в решающие моменты Владислав Бабкевич и Андрей Радюк брали игру на себя. Во многом благодаря их уверенным действиям «Шахтёр» добился победы. Заключительный сет «горняки» выиграли со счетом 25:22. Итог серии – 3:0. В следующем сезоне «Шахтёр» вновь представит нашу страну в Лиге чемпионов.

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