Авария с участием милицейского автомобиля произошла в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

«Пежо» столкнулся со служебным автомобилем милиции «Форд Транзит» в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что незадолго до аварии автомобиль «Пежо» ехал по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского, направляясь к Казимировской.

Правоохранители ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Кунцевщина со стороны Притыцкого, направляясь к улице Колесникова.

Обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. Проводится проверка.









Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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