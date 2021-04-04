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Авария с участием милицейского автомобиля произошла в Минске

04.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария с участием милицейского автомобиля произошла в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

«Пежо» столкнулся со служебным автомобилем милиции «Форд Транзит» в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что незадолго до аварии автомобиль «Пежо» ехал по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского, направляясь к Казимировской.

Правоохранители ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Кунцевщина со стороны Притыцкого, направляясь к улице Колесникова.

Обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. Проводится проверка.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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«Пежо» столкнулся со служебным автомобилем милиции «Форд Транзит» в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сообщается, что незадолго до аварии...
 
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