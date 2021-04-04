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Авария с участием милицейского автомобиля произошла в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
«Пежо» столкнулся со служебным автомобилем милиции «Форд Транзит» в Минске. Об этом
Сообщается, что незадолго до аварии автомобиль «Пежо» ехал по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского, направляясь к Казимировской.
Правоохранители ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Кунцевщина со стороны Притыцкого, направляясь к улице Колесникова.
Обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. Проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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«Пежо» столкнулся со служебным автомобилем милиции «Форд Транзит» в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сообщается, что незадолго до аварии...
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