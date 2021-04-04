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Минская «Юность» одержала вторую победу в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу в финале чемпионата Беларуси по хоккею.
Сегодня на «Чижовка-арене» подопечные Евгения Есаулова вновь не оставили шансов «Гомелю». Судьба матча была решена уже в первом периоде, когда столичный клуб забросил четыре безответные шайбы. Дубль в активе Александра Китарова, еще по шайбе у победителей забросили Евгений Оксентюк, Максим Рассейкин и Денис Мингалеев. «Гомель» проиграл матч – 1:5, а также уступает в серии – 0:2. Сейчас команды переезжают в город над Сожем, где проведут еще две игры – 6 и 7 апреля. Напомним, серия длится до четырех побед одной из команд.
Фото: БЕЛТА
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Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу в финале чемпионата Беларуси по хоккею. Сегодня на «Чижовка-арене» подопечные Евгения Есаулова вновь не...
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