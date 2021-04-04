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Неизвестные угрожали взорвать дом пенсионерки в Новогрудском районе
Источник материала: ОНТ
Неизвестные угрожали жительнице Новогрудского района взорвать дом, требуя рассказать, где находится ее сын. Об этом
Звонок от 69-летней женщины милиционерам поступил утром 28 февраля. Трое неизвестных пришли к ней в дом около шести утра. Вскоре выяснилось, что они искали ее сына.
Пенсионерка призналась, что сильно испугалась – незваный гость был нетрезв и настроен агрессивно.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за угрозу уничтожения имущества.
Фото: Следственный комитет
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Неизвестные угрожали жительнице Новогрудского района взорвать дом, требуя рассказать, где находится ее сын. Об этом сообщили в Следственном комитете. Звонок...
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