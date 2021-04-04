Неизвестные угрожали взорвать дом пенсионерки в Новогрудском районе

Источник материала: ОНТ

Неизвестные угрожали жительнице Новогрудского района взорвать дом, требуя рассказать, где находится ее сын. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Звонок от 69-летней женщины милиционерам поступил утром 28 февраля. Трое неизвестных пришли к ней в дом около шести утра. Вскоре выяснилось, что они искали ее сына.

Пенсионерка призналась, что сильно испугалась – незваный гость был нетрезв и настроен агрессивно.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за угрозу уничтожения имущества.

Фото: Следственный комитет

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram