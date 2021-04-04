Самые полезные продукты для зубов перечислил стоматолог

Источник материала: ОНТ

Какие продукты нужно есть, чтобы улучшить состояние зубов и десен, рассказал врач-стоматолог и представитель Академии общей стоматологии США Джордж Шепли, пишет РИА «Новости».

В материале для Every Day Health эксперт сообщил, что в ежедневном меню должны быть продукты, содержащие фосфор, фтор, клетчатку, кальций, магний, витамины. Специалист отметил, что важно стремиться к сбалансированному питанию, которое включает фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и белок.

Врач подчеркнул, что важно пить простую воду после сладких продуктов – она смоет с зубов частицы пищи и сахар, разбавит кислоты, вырабатываемые бактериями.

Из продуктов, которые нужно включить в ежедневный рацион для здоровья зубов и десен, специалист отметил молоко, чай (черный или зеленый), сладкий картофель, сыр, нежирное мясо, птицу, рыбу, яйца, шпинат и капусту. Также в список попали апельсины, клубника и фрукты.

Фото: pixabay

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