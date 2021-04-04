ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самые полезные продукты для зубов перечислил стоматолог

04.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самые полезные продукты для зубов перечислил стоматолог

Какие продукты нужно есть, чтобы улучшить состояние зубов и десен, рассказал врач-стоматолог и представитель Академии общей стоматологии США Джордж Шепли, пишет РИА «Новости».

В материале для Every Day Health эксперт сообщил, что в ежедневном меню должны быть продукты, содержащие фосфор, фтор, клетчатку, кальций, магний, витамины. Специалист отметил, что важно стремиться к сбалансированному питанию, которое включает фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и белок.

Врач подчеркнул, что важно пить простую воду после сладких продуктов – она смоет с зубов частицы пищи и сахар, разбавит кислоты, вырабатываемые бактериями. 

Из продуктов, которые нужно включить в ежедневный рацион для здоровья зубов и десен, специалист отметил молоко, чай (черный или зеленый), сладкий картофель, сыр, нежирное мясо, птицу, рыбу, яйца, шпинат и капусту. Также в список попали апельсины, клубника и фрукты.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие продукты нужно есть, чтобы улучшить состояние зубов и десен, рассказал врач-стоматолог и представитель Академии общей стоматологии США Джордж...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ФСЗН рассказали, что делать нанимателям с выплатой пособий на детей, если нет денег даже на зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by