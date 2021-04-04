Хоккейная команда Лукашенко разгромила сборную Брестской области в первом матче финальной серии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко обыграла сборную Брестской области в первом поединке финальной серии республиканского любительского турнира, передает «МИР 24».

Игра прошла на минской «Олимпик-Арене». Хозяева вышли вперед на третьей минуте встречи. А еще через шесть минут шайбу забросил Александр Лукашенко. Его сын Николай забросил по шайбе во втором и третьем периодах. Команда президента Беларуси победила со счетом 9:6. Игра прошла при полных трибунах.

«Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды. Потому что для нас это большие положительные эмоции. Мы получаем огромное удовольствие, у нас есть возможность играть, приходить заниматься. Это здорово!» – поделился впечатлениями нападающий команды Лукашенко Константин Кольцов.

«Наша команда в этом году заслужила выйти в финал. Мы очень долго к этому шли. Наверное, должны были в прошлом чемпионате играть в финале. Поэтому считаем, что сделано очень много. Турнир с каждым годом растет, потому что добавляется очень много хоккеистов», – сказал нападающий команды Брестской области Николай Васюкович.

Второй поединок финальной серии до двух побед запланирован на следующую субботу, 10 апреля.