Тест для тех, кто помнит лексику авторынка начала 90-х. Как расшифровать описание авто

Источник материала: Tut.by

Бумажки под стеклом с ценой и кратким описанием автомобиля все еще являются неотъемлемым атрибутом подержанного автомобиля на рынке. Но продавцы конца 90-х — начала 2000-х отличались уникальным стилем и лексикой. Попробуем вспомнить, что означали загадочные термины в объявлениях о продаже.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .