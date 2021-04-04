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Тест для тех, кто помнит лексику авторынка начала 90-х. Как расшифровать описание авто
Источник материала: Tut.by
Бумажки под стеклом с ценой и кратким описанием автомобиля все еще являются неотъемлемым атрибутом подержанного автомобиля на рынке. Но продавцы конца 90-х — начала 2000-х отличались уникальным стилем и лексикой. Попробуем вспомнить, что означали загадочные термины в объявлениях о продаже.
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Мы вспомнили зарождение авторынка «Малиновка» и сделали интересный тест. Попробуйте вспомнить и расшифровать, что писали в объявлениях о продаже автомобилей.
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