Чересчур откровенно, бесформенно и непонятно. Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

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Список вещей в женском гардеробе, которые не нравятся мужчинам, публикует joy-pup.com .



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Мужчины не любят брюки-афгани, так как они делают фигуру женщины бесформенной. Леггинсы, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы (если фигура не идеальная), что также не нравится мужчинам.

Юбка-макси, угги и туфли на танкетке тоже попали в список ненавистных мужчинами вещей. Подобная обувь делает женщину непривлекательной, а также визуально расширяет ее ноги.

По той же причине раскритикованы джинсы модели mom свободного кроя. Более выигрышно смотрятся модели с низкой посадкой.