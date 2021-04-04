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Чересчур откровенно, бесформенно и непонятно. Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

04.04.2021 07:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Список вещей в женском гардеробе, которые не нравятся мужчинам, публикует joy-pup.com.


Фото: ru.freepik.com

Мужчины не любят брюки-афгани, так как они делают фигуру женщины бесформенной. Леггинсы, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы (если фигура не идеальная), что также не нравится мужчинам.

Юбка-макси, угги и туфли на танкетке тоже попали в список ненавистных мужчинами вещей. Подобная обувь делает женщину непривлекательной, а также визуально расширяет ее ноги.

По той же причине раскритикованы джинсы модели mom свободного кроя. Более выигрышно смотрятся модели с низкой посадкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ДЖИНСЫ

 
 
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