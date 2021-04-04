Католики Беларуси празднуют Пасху

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские католики празднуют Воскресение Господне. В эти минуты в минском архикафедральном костеле имени Святой Девы Марии проходит пасхальная служба. Она транслируется по телевидению в прямом эфире, но многие верующие пришли в храм. Как отмечают самый светлый христианский праздник в Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В главном католическом храме началось ночное богослужение. Пасхальные службы всегда отличаются особой торжественностью. В праздничном убранстве встречает прихожан и сам собор.

Пасху в Беларуси традиционно празднуют широко. И если в прошлом году из-за пандемии католические епископы на Конференции приняли решение транслировать все службы и призывали прихожан оставаться дома, то в этом году многие белорусы на службу пришли, многие в масках.

В Великую субботу весь день освещали куличи, творожные пасхи и яйца. Пасхальные яйца в эти праздничные дни принято подносить в подарок. Освещать их будут и после ночной службы.

«Молимся а любовь, за мир, за согласие, за здоровье. Чтобы всем в этой жизни было хорошо», – сказал бискуп Казимир Великоселец, Апостольский администратор Минско-Могилевской епархии.

Великой субботой завершается пост. Его верующие держали с 17 февраля. После службы прихожане спешат домой. Ведь пасхальный завтрак по традиции поводят в кругу семьи. А начиная с пасхальной ночи здороваться верующие будут словами «Христос воскрес – Воистину Воскрес».