ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Католики Беларуси празднуют Пасху

04.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские католики празднуют Воскресение Господне. В эти минуты в минском архикафедральном костеле имени Святой Девы Марии проходит пасхальная служба. Она транслируется по телевидению в прямом эфире, но многие верующие пришли в храм. Как отмечают самый светлый христианский праздник в Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В главном католическом храме началось ночное богослужение. Пасхальные службы всегда отличаются особой торжественностью. В праздничном убранстве встречает прихожан и сам собор.

Пасху в Беларуси традиционно празднуют широко. И если в прошлом году из-за пандемии католические епископы на Конференции приняли решение транслировать все службы и призывали прихожан оставаться дома, то в этом году многие белорусы на службу пришли, многие в масках.

В Великую субботу весь день освещали куличи, творожные пасхи и яйца. Пасхальные яйца в эти праздничные дни принято подносить в подарок. Освещать их будут и после ночной службы.

«Молимся а любовь, за мир, за согласие, за здоровье. Чтобы всем в этой жизни было хорошо», – сказал бискуп Казимир Великоселец, Апостольский администратор Минско-Могилевской епархии.

Великой субботой завершается пост. Его верующие держали с 17 февраля. После службы прихожане спешат домой. Ведь пасхальный завтрак по традиции поводят в кругу семьи. А начиная с пасхальной ночи здороваться верующие будут словами «Христос воскрес – Воистину Воскрес».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пасхальная служба транслируется по телевидению в прямом эфире, но многие верующие пришли в храм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чересчур откровенно, бесформенно и непонятно. Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by