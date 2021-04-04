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Беларусбанк предложил страховать проценты по вкладам, БПС-Сбербанк - выпустил карту для пенсионеров: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Ставки по кредитам и вкладам меняются, Белгазпромбанк
Страховка для процентов по вкладу
Страховку «Доход под защитой»
Договор добровольного страхования рисков вкладчиков можно заключить на срок от 3 до 24 месяцев в любом учреждении банка. Стоимость страховки на минимальный срок — от 15 рублей.
Предложение действует как для отзывных, так и для безотзывных вкладов. Воспользоваться им могут действующие вкладчики банка, а также те клиенты, которые только собираются открыть депозит.
Как купить валюту без в банкомате без карточки?
С 1 апреля
Валютно-обменная операция производится по карточному курсу. Выбирать нужно те банкоматы, в которых возможна выдача интересующей вас валюты. Стоит обратить внимание, что банкомат не выдает сдачу.
Новая карточка для пенсионеров с кешбэком в аптеках
Новая пенсионная карта уникальна для Беларуси. Среди основных отличий — внушительный money-back. Банк вернет 5% при безналичной покупке в аптеке и 3% — при оплате услуг медцентров, больниц, стоматологий или санаториев, а также расходов в магазинах оптики. Предусмотрен и повышенный money-back до 12% в партнерской сети.
К карте прилагается годовой страховой полис от несчастных случаев и заболеваний (включая COVID-19). Предусмотрен и бесплатный консьерж-сервис: специалисты запишут к врачу или отправят курьера с продуктами и лекарствами на дом. Также можно попросить помощника регулярно звонить и справляться о самочувствии.
Экономим с банками
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Беларусбанк предложил страховать проценты по вкладам, БПС-Сбербанк - выпустил карту для пенсионеров: топ-новости банков
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