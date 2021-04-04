Беларусбанк предложил страховать проценты по вкладам, БПС-Сбербанк - выпустил карту для пенсионеров: топ-новости банков

Источник материала: Tut.by

Ставки по кредитам и вкладам меняются, Белгазпромбанк перестал принимать валюту в виде монет, а Банк Дабрабыт запустил большой потребительский кредит (до 25 тысяч рублей), но на этом новости банковского рынка не заканчиваются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты появились в банках на этой неделе.

Страховка для процентов по вкладу



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Страховку «Доход под защитой» предложил Беларусбанк . Те, кто ее оформят, при досрочном расторжении договора вклада смогут рассчитывать на компенсацию потерянных процентов. Проценты пересчитают за тот период, который был до расторжения договора. Правда, поможет страховка только в том случае, если вам пришлось забрать вклад из-за трудной личной ситуации (например, длительная болезнь, инвалидность, потеря работы из-за ухудшения здоровья, сокращения численности работников или ликвидации предприятия).

Договор добровольного страхования рисков вкладчиков можно заключить на срок от 3 до 24 месяцев в любом учреждении банка. Стоимость страховки на минимальный срок — от 15 рублей.

Предложение действует как для отзывных, так и для безотзывных вкладов. Воспользоваться им могут действующие вкладчики банка, а также те клиенты, которые только собираются открыть депозит.

Как купить валюту без в банкомате без карточки?



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 апреля Белинвестбанк запустил возможность совершения валютно-обменных операций во всех устройствах с функцией Сash-in. Покупать и сдавать валюту можно независимо от того, являетесь ли вы клиентом банка.

Валютно-обменная операция производится по карточному курсу. Выбирать нужно те банкоматы, в которых возможна выдача интересующей вас валюты. Стоит обратить внимание, что банкомат не выдает сдачу.

Новая карточка для пенсионеров с кешбэком в аптеках





БПС-Сбербанк вывел на рынок специальную карту для людей старшего возраста «Баланс+». Она возвращает 5% с покупок в аптеках и 3% — с других расходов на здоровье. Держателю карты бесплатно оформляется медицинская страховка, а также подключается консьерж-сервис.

Новая пенсионная карта уникальна для Беларуси. Среди основных отличий — внушительный money-back. Банк вернет 5% при безналичной покупке в аптеке и 3% — при оплате услуг медцентров, больниц, стоматологий или санаториев, а также расходов в магазинах оптики. Предусмотрен и повышенный money-back до 12% в партнерской сети.

К карте прилагается годовой страховой полис от несчастных случаев и заболеваний (включая COVID-19). Предусмотрен и бесплатный консьерж-сервис: специалисты запишут к врачу или отправят курьера с продуктами и лекарствами на дом. Также можно попросить помощника регулярно звонить и справляться о самочувствии.

Экономим с банками





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