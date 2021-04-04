ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусбанк предложил страховать проценты по вкладам, БПС-Сбербанк - выпустил карту для пенсионеров: топ-новости банков

04.04.2021 08:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ставки по кредитам и вкладам меняются, Белгазпромбанк перестал принимать валюту в виде монет, а Банк Дабрабыт запустил большой потребительский кредит (до 25 тысяч рублей), но на этом новости банковского рынка не заканчиваются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты появились в банках на этой неделе.

Страховка для процентов по вкладу


фото с сайта: pixabay.com

Страховку «Доход под защитой» предложил Беларусбанк. Те, кто ее оформят, при досрочном расторжении договора вклада смогут рассчитывать на компенсацию потерянных процентов. Проценты пересчитают за тот период, который был до расторжения договора. Правда, поможет страховка только в том случае, если вам пришлось забрать вклад из-за трудной личной ситуации (например, длительная болезнь, инвалидность, потеря работы из-за ухудшения здоровья, сокращения численности работников или ликвидации предприятия).

Договор добровольного страхования рисков вкладчиков можно заключить на срок от 3 до 24 месяцев в любом учреждении банка. Стоимость страховки на минимальный срок — от 15 рублей.

Предложение действует как для отзывных, так и для безотзывных вкладов. Воспользоваться им могут действующие вкладчики банка, а также те клиенты, которые только собираются открыть депозит.

Как купить валюту без в банкомате без карточки?


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 апреля Белинвестбанк запустил возможность совершения валютно-обменных операций во всех устройствах с функцией Сash-in. Покупать и сдавать валюту можно независимо от того, являетесь ли вы клиентом банка.

Валютно-обменная операция производится по карточному курсу. Выбирать нужно те банкоматы, в которых возможна выдача интересующей вас валюты. Стоит обратить внимание, что банкомат не выдает сдачу.

Новая карточка для пенсионеров с кешбэком в аптеках


БПС-Сбербанк вывел на рынок специальную карту для людей старшего возраста «Баланс+». Она возвращает 5% с покупок в аптеках и 3% — с других расходов на здоровье. Держателю карты бесплатно оформляется медицинская страховка, а также подключается консьерж-сервис.

Новая пенсионная карта уникальна для Беларуси. Среди основных отличий — внушительный money-back. Банк вернет 5% при безналичной покупке в аптеке и 3% — при оплате услуг медцентров, больниц, стоматологий или санаториев, а также расходов в магазинах оптики. Предусмотрен и повышенный money-back до 12% в партнерской сети.

К карте прилагается годовой страховой полис от несчастных случаев и заболеваний (включая COVID-19). Предусмотрен и бесплатный консьерж-сервис: специалисты запишут к врачу или отправят курьера с продуктами и лекарствами на дом. Также можно попросить помощника регулярно звонить и справляться о самочувствии.

Экономим с банками


  • Ценители органики и всего натурального могут побаловать себя, родных и близких экологически чистыми товарами в онлайн-магазине iHerb со скидкой при оплате на сайте картой Mastercard. Новые пользователи получат скидку 10%. Уже зарегистрированные — 5%.
  • Держатели карточек Paritetbanka до конца апреля с понедельника по четверг при заказе блюд навынос в сети ресторанов народной кухни «Васiлькi» второе блюдо получат в подарок.
  • Владельцы карточек Green (или кобрендинговой Visa Gold от Технобанка) теперь могут вступить в клубы для молодых родителей и хозяев питомцев. Среди «плюшек» — крупные скидки, кешбэк, подарки и бесплатные сертификаты. Например, детский клуб предоставляет скидки 40% на памперсы и детское питание, а клуб любителей животных предлагает скидки в 35% на товары для питомцев. Кешбэк в 10% действует на наполнители, лотки, игрушки и аксессуары.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт за копейку. Круто преобразили «евродвушку» в новостройке за $10 300
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by