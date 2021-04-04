﻿ «Мы забываем о реальности». Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы забываем о реальности». Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков

04.04.2021 08:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк опубликовала в своем инстаграме коллаж, на котором продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов. На кадре слева Джорджи стоит лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами. Такая поза позволяет ей выглядеть стройной, пишет lenta.ru.

На кадре справа модель повернута спиной к объективу, тем самым показывая целлюлит на ягодицах.

«Каждый публикует свои лучшие фото с наиболее удачным ракурсом и освещением — это нормально, однако, глядя на эти кадры, мы забываем о реальности. Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет, — подписала пост модель. — Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела». Кларк считает, что обманчивые снимки в социальных сетях пагубно сказываются на самооценке многих людей.

Подписчикам понравилась искренность телезвезды: «Спасибо тебе!», «Я люблю тебя!», «Ты великолепна!», «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя настоящей женщиной! Просто хочу сказать тебе спасибо. Ты прекрасный человек, и я очень ценю то, что ты напоминаешь нам, насколько мы красивы», «Спасибо за то, что публикуешь такие фотографии, мне это очень помогает».

Большинство фото американской модели plus-size Эшли Грэм для глянцевых журналов фотошопят, затирая целлюлит. Однако инстаграм Эшли пестрит снимками в бикини, где этот недостаток очевиден, и он, по всей видимости, звезду не смущает.

Не стесняется целлюлита и американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo. Она часто публикует фото и видео в бикини.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет».
 
Новости дня
Новости разные
 
Чересчур откровенно, бесформенно и непонятно. Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by