«Мы забываем о реальности». Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков

Источник материала: Tut.by

Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк опубликовала в своем инстаграме коллаж, на котором продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов. На кадре слева Джорджи стоит лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами. Такая поза позволяет ей выглядеть стройной, пишет lenta.ru .

На кадре справа модель повернута спиной к объективу, тем самым показывая целлюлит на ягодицах.

«Каждый публикует свои лучшие фото с наиболее удачным ракурсом и освещением — это нормально, однако, глядя на эти кадры, мы забываем о реальности. Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет, — подписала пост модель. — Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела». Кларк считает, что обманчивые снимки в социальных сетях пагубно сказываются на самооценке многих людей.

Подписчикам понравилась искренность телезвезды: «Спасибо тебе!», «Я люблю тебя!», «Ты великолепна!», «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя настоящей женщиной! Просто хочу сказать тебе спасибо. Ты прекрасный человек, и я очень ценю то, что ты напоминаешь нам, насколько мы красивы», «Спасибо за то, что публикуешь такие фотографии, мне это очень помогает».

Большинство фото американской модели plus-size Эшли Грэм для глянцевых журналов фотошопят, затирая целлюлит. Однако инстаграм Эшли пестрит снимками в бикини, где этот недостаток очевиден, и он, по всей видимости, звезду не смущает.

Не стесняется целлюлита и американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo. Она часто публикует фото и видео в бикини.