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«Мы забываем о реальности». Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков
Источник материала: Tut.by
Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк опубликовала в своем инстаграме коллаж, на котором продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов. На кадре слева Джорджи стоит лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами. Такая поза позволяет ей выглядеть стройной, пишет
На кадре справа модель повернута спиной к объективу, тем самым показывая целлюлит на ягодицах.
«Каждый публикует свои лучшие фото с наиболее удачным ракурсом и освещением — это нормально, однако, глядя на эти кадры, мы забываем о реальности. Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет, — подписала пост модель. — Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела». Кларк считает, что обманчивые снимки в социальных сетях пагубно сказываются на самооценке многих людей.
Подписчикам понравилась искренность телезвезды: «Спасибо тебе!», «Я люблю тебя!», «Ты великолепна!», «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя настоящей женщиной! Просто хочу сказать тебе спасибо. Ты прекрасный человек, и я очень ценю то, что ты напоминаешь нам, насколько мы красивы», «Спасибо за то, что публикуешь такие фотографии, мне это очень помогает».
Большинство фото американской модели plus-size Эшли Грэм для глянцевых журналов фотошопят, затирая целлюлит. Однако инстаграм Эшли пестрит снимками в бикини, где этот недостаток очевиден, и он, по всей видимости, звезду не смущает.
Не стесняется целлюлита и американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo. Она часто
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«Мы забываем о реальности». Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков
«Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет».
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