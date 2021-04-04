Ремонт за копейку. Круто преобразили «евродвушку» в новостройке за $10 300

Источник материала: Onliner «Мы приобрели жилье площадью 46 квадратных метров у застройщика. Когда выбирали квартиру, были осведомлены о качестве строительства, однако надеялись на лучшее. В день приемки квартиры, судя по отзывам в домовом чате, нам крупно повезло принять квартиру без косяков», — рассказывает Иван и показывает, что получилось в итоге. Поучаствовать в нашем еженедельном конкурсе «Ремонт за копейку» можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Летом 2019 года наша семья из трех человек обзавелась первой собственной квартирой. Основными критериями при выборе были цена, близость к центру города, метро и новостройка.

Мы приобрели жилье площадью 46 квадратных метров. Квартира свободной планировки сдавалась без отделки, стены санузла были выведены в 40 сантиметров от стяжки, деревянная дверь от застройщика, стяжка, которой по договору не должно было быть, что сэкономило наши средства.

Еще на этапе планирования покупки квартиры я решил, что ремонт буду делать сам. Я не имею профильного строительного образования, все работы выполнял впервые, изучив тему по роликам на YouTube. Родственники отнеслись к этой затее скептически, так как объем работ предстоял внушительный: электрика, водопровод, возведение перегородок, черновая отделка, укладка плитки, чистовая отделка. Скажу сразу, что все работы самостоятельно произвести не удалось, часть работ выполняли наемные работники: монтаж дверей, потолков. Плитку в ванной комнате укладывали с двоюродным братом, электрику вели вместе с отцом.

Прожив в квартире год и три месяца, я понял, где можно было что-то улучшить, где решения были правильными, а где нет. Изначальный бюджет на весь ремонт с мебелью и необходимой техникой составлял $9000, но в процессе ремонта мы получали зарплату, которую также вкладывали в ремонт. Итоговую сумму я напишу в конце.

Итак, как только были улажены все бумажные вопросы, мы приступили к ремонту. Первым делом была проведена электрика, вели провода в гофре по потолку. Во всей квартире получилось 45 электрических точек. Электрощиток от застройщика был уж слишком скромный, пришлось его заменить на что-то существенней. Конечно, найдется много критиков, но в рамках нашего бюджета данное решение было оптимальным.









Следующим этапом после электричества стал монтаж водопровода. От стояка сначала провели трубы к будущим туалету, умывальнику и ванной. Затем сделали подготовку под бойлер. Как-то не сложилась у меня дружба с водяным полотенцесушителем, у тещи он постоянно тек. Поэтому решили остановиться на электрическом. Застройщик предусмотрел только один стояк горячей и холодной воды, на кухню пришлось вести трубы отдельно (хорошо, что недалеко). Так как в стяжке идут трубы отопления через всю квартиру, а их точное расположение не мог гарантировать даже застройщик, было решено вести трубы по потолку.

После окончания работ с водопроводом приступили к возведению стен. Этих работ я никогда ранее не делал, поэтому много времени ушло на выбор материалов и изучение теоретической части. В итоге выбор материала для межкомнатных перегородок пал на влагостойкие пазогребневые блоки толщиной 80 мм. Можно было выбрать и обычные — было бы дешевле, однако решил перестраховаться, так как у нас квартира-студия. Работать с материалом мне понравилось. Из плюсов хочу отметить скорость выполнения работ. Из минусов — вес блока. Кстати, во многих источниках утверждается, что при использовании данного материала штукатурка не требуется, можно чуть ли не обои сразу клеить, считаю, что это не более чем маркетинговый ход: хотя бы на толщину маяка, но поштукатурить необходимо.

Стены санузла решил возводить из керамзитобетонного блока толщиной 120 мм. Ничего нового об этом материале я не расскажу. Работать с ним понравилось, единственный минус — это много пыли при распиле. Также использовал две железобетонные перемычки в дверных проемах. В санузле остатками пазогребневых плит был заложен стояк труб. Пока ничего не треснуло и не развалилось.





Все предыдущие работы были выполнены за 12 дней отпуска.

Следом за стенами начался самый затратный по силам и времени этап — штукатурка. Штукатурил я в свободное от работы время, ушло на это еще две недели. Перед оштукатуриванием я решил армировать все стены штукатурной сеткой. Далее были закуплены маяки и с помощью лазерного осепостроителя были успешно смонтированы на заранее огрунтованную стену.

Затем начался долгий и изнурительный процесс оштукатуривания. Изначально я планировал поштукатурить как получится, а затем выводить гладь шпатлевками. Но на удачу строитель, который выполнял работы у соседей, посоветовал интересный метод штукатурки, при котором шпатлевание сводится к минимуму. Весь способ заключался в том, что после выравнивания и подрезки штукатурки на стенах через определенный промежуток времени поверхность замыливалась и глянцевалась широким шпателем и полученным в процессе замыливания молочком. Данный способ помог свести шпатлевание к минимуму, и на удивление всех моих родных к отличному для первого раза результату. В общем, к концу процесса наступил октябрь, а так как отопление еще не подключили, процесс высыхания штукатурки затянулся.





К моменту окончания работ штукатурка в санузле успела высохнуть. Следовательно, можно было приступать к укладке плитки. Не без долгих споров была куплена дорогая испанская плитка. Дорогая не значит ровная, как потом оказалось. Плитка на полу с узором была ужасно кривая и потрепала нам с братом кучу нервов при ее укладке. Особо про этот этап сказать нечего, кроме того, что еще одним моментом экономии был отказ от покупных ревизионных люков в пользу самодельных на магнитах. После облицовки плиткой была установлена ванна. Экран под ванной зашили гипсокартоном и обложили плиткой.





Далее мы дождались полного высыхания штукатурки. Я был очень доволен результатом и принял решение шпатлевать финишной полимерной шпатлевкой в ведрах для устранения мелких косяков.





Приблизительно в это время нам привезли и установили входную дверь.

После двух слоев шпатлевки «на сдир» можно было грунтовать и красить поверхность. Да, прожженные опытом маляры сейчас напечатают много букв в комментах на тему стеклохолста и т. д. Но я принципиально решил не клеить стеклохолст. Хотел посмотреть, на какой результат я могу рассчитывать своими силами. Да и от бюджета отступать нельзя. Была куплена хорошая финская краска. Вот на процессе покраски хотел бы остановиться отдельно. Цвет мы выбирали с огромным трудом. Хотелось светлую квартиру, так как она и так незначительных размеров, но и цветового разнообразия хотелось также. И в этих своих цветовых извращениях мы случайно получили вот этот результат.





Благо быстро поняли свою ошибку, срочно съездили в магазин и перекрасили зеленую часть стены в более актуальные цвета. Детскую комнату тоже решили разнообразить и сделать двухцветной, дочке понравилось.

После покраски стен взялись за половое покрытие, выбрали ламинат в светлых тонах и уложили его единым контуром во всей квартире. В процессе укладки ламината я вовремя пришел в себя и, купив несколько плиток по акции, уложил входную зону в прихожей.





Потолок нам устанавливал сосед, который рекламировал свои услуги в домовом чате. Потолок мы делали обыкновенный без парения, линий подсветки и иных выпендрежей. Единственным выпендрежем стало цельное полотно на всю студию вместе с прихожей без стыков.





Светильники покупали частично в IKEA (мы там вообще много чего покупали), а частично китайские диодные, которые уже больше года исправно работают.

Так как окна у нас панорамные от пола до потолка, нужно было как-то оформить подоконник. Изучив все идеи дизайнеров моих соседей, я пошел наиболее простым путем, да и бюджет поджимал. Купил в строительном один широкий подоконник, распилил его пополам, шлифанул и посадил на клей пену плюс анкеры под окно.

Следом были установлены межкомнатные двери, установка входила в стоимость. В дальнейшем пожалел, что купили дорогие двери, так как кошка их за полгода минимально поцарапала уже.





90% мебели в квартире было куплено в IKEA в Москве. Для этого мы с женой взяли в аренду бус и за три дня жизни в магазине IKEA купили почти все необходимое. Кухню мы также покупали там, предварительно создав у них на сайте проект и распечатав его. В магазине нам за час собрали ее. Кухню мы покупали в IKEA не в целях экономии, обошлась она нам не так уж и дешево, просто жена хотела именно такую.









Также тут, в Минске, был куплен уже готовый типовой шкаф-купе, который идеально вставал в нашу нишу, а стоил в полтора раза дешевле заказного. Еще на стадии ремонта был заказан диван. Шкафчик под раковину я сделал своими руками из мебельных щитов и жалюзийных дверей из строительного гипермаркета, также шкафчиком служит ниша, которую предусмотрели на этапе возведения стен, закрыв ее такими же жалюзийными дверцами. Туда успешно поместился бойлер и прочее хозяйственное барахло.

Всю мебель мы с отцом собирали три дня. После чего можно было уже переезжать, в итоге на ремонт у нас ушло 4 месяца. 30 декабря 2019 года мы заселились в новую квартиру.

Так как мы переезжали в первую свою квартиру, никакой техники у нас не было, только микроволновка и пылесос. Пришлось покупать все новое. Были куплены варочная панель, духовой шкаф, холодильник, стиральная машина, вытяжка. ТВ мы не смотрим, поэтому телевизор для просмотра YouTube и другого контента купили только через полгода после заселения. Бойлер купили ближе к летнему отключению горячей воды. Надо сказать, что технику мы покупали в канун Нового года, и получилось приобрести многое со скидками.

Все чеки на стройматериалы мы сохранили, и сейчас можно с большой точностью оценить стоимость ремонта. Разбив все траты на блоки и переведя их в доллары по курсу на момент ремонта, получили:

Электрика — 250 у. е.

Сантехника черновая — 200 у. е.

Материалы стен (блоки и кладочные смеси) — 540 у. е.

Штукатурка — 529 у. е.

Шпатлевка — 95 у. е.

Краска — 225 у. е.

Мебель (кухня, комод, тумба под телевизор, стол, три стула, детская кровать с матрасом, стеллаж, шкаф, доска для рисования, стол и стульчик для ребенка) и два светильника — 2577 у. е.

Техника (духовой шкаф, варочная индукционная панель, холодильник, стиральная машина) — 1810 у. е.

Двери (две межкомнатные и входная) — 1421 у. е.

Потолок — 404 у. е.

Светильники, кроме IKEA, — 123 у. е.

Плитка с нивелиром для пола — 857 у. е.

Ванна — 96 у. е.

Смеситель в ванной — 61 у. е.

Материалы для короба под ванну — 30 у. е.

Унитаз — 103 у. е.

Пол (ламинат плюс плитка в прихожей) — 619 у. е.

Плитка для фартука, мойка, смеситель кухонный — 143 у. е.

Воздуховод плюс вытяжка — 120 у. е.

Иные расходники — 128 у. е.

ИТОГО: 10 331 у. е.

































Особенностью нашей квартиры, кроме больших окон, является наличие большой террасы. Следовательно, и ее не обошла участь благоустройства. На пол было уложено недорогое покрытие-конструктор для террас, а на даче нашлись старые чехословацкие кресла 60-х годов прошлого века. Купив мебельную ткань там же, где покупали диван, мы перетянули их. Купили несколько декоративных растений, но это уже не ремонт за копейку, а другие истории, спасибо за внимание!

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