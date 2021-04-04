Пять человек пропали в «Беннингтонском треугольнике». Что с ними случилось — тайна уже 70 лет

Источник материала: Onliner Наверняка у всех на слуху Бермудский треугольник, в котором что только ни пропадало. Но в США есть еще одно место, где происходили очень странные дела. Их можно было бы принять за фольклор и страшилки, которые рассказывают по ночам у костра в лесу. Только люди на самом деле исчезали, и полиция до сих пор не может точно установить, куда они пропали и почему масштабные поисковые операции не принесли результата. События в «Беннингтонском треугольнике» уже семьдесят лет покрыты тайной: кто-то считает, что здесь действовал серийный маньяк, кто-то списывает все на диких хищников, а у конспирологов, как обычно, масса своих гипотез.

Поселения возле «Беннингтонского треугольника» в штате Вермонт расположены вокруг густых лесов, где располагается гора Гластонбери. По старым преданиям, индейцы обходили ее стороной: считалось, что здешние земли прокляты. Вероятно, все дело в переменчивой погоде: воздушные потоки перекрещиваются, ветер и температура могут быстро измениться, что создает эффект «паранормальности». В восемнадцатом и девятнадцатом веках здесь были шахты, и городки возникали для рабочих. Как только запасы ресурсов истощались — города бросали, и все приходило в запустение. Из более-менее крупных поселений до наших дней дошел Беннингтон с населением около 15 тысяч человек.



obscurevermont.com Ныне почти заброшенный городок Гластонбери. Изображение:

Начало исчезновений

В здешних лесах водится много зверей, а значит и охотников. Любитель дичи и стал первой известной жертвой «Беннингтонского треугольника». В ноябре 1945 года 74-летний Мидди Риверс вел группу из четырех охотников в лесу неподалеку от Гластонбери. Мужчина часто охотился здесь и прекрасно знал местность. Но в какой-то момент он пропал из вида остальной команды — и с той минуты его никто не видел. Охотники обратились за помощью в поисках к властям, и те выделили около 300 солдат из воинской части. На протяжении восьми дней они прочесывали местность, но не нашли ничего: ни тела Риверса, ни его вещей. Знавшие Мидди люди были уверены, что он едва ли мог заблудиться, а даже если бы действительно сбился с пути — быстро сориентировался бы на местности.

Происшествие могло стать дежурным напоминанием охотникам и грибникам о правилах безопасности, но в следующие пять лет в этой местности пропадет еще четыре человека — и не все из них исчезнут посреди леса. Одно из самых громких происшествий «Беннингтонского треугольника» случилось 1 декабря 1946 года — тогда пропала 18-летняя Паула Уелден. Вечером студентка Беннингтонского колледжа вышла из общежития, сказав соседке по комнате, что отправится в небольшой поход к горе. Несколько человек подвозили девушку по дороге, еще парочка туристов видела Паулу и заметила, что она одета слишком легко для такого похода: на девушке было ярко-красное пальто.



Объявление о поиске Паулы Уелден

В полицию обратилась та самая соседка по комнате, когда увидела, что Паула не вернулась на следующий день. По некоторым данным, в поисках девушки участвовало более тысячи человек с привлечением авиации, за нахождение ее живой объявили награду в $5000, а $2000 — если будет найдена мертвой. На тот момент в Вермонте не было своего полицейского департамента (это один из самых маленьких штатов), и благодаря усилиям отца девушки к расследованию привлекли детективов из Нью-Йорка, Массачусетса и Коннектикута. Пропажа Паулы Уелден оказалась столь резонансным делом, что именно после этого случая в Вермонте появится своя полиция штата. Несмотря на масштабные поиски, следов студентки не нашли. На сайте полицейского департамента Вермонта она все еще числится как пропавшая без вести.

Пропавшие на дорогах

О происшествии подзабыли, но ровно через три года после исчезновения Паулы Уелден, 1 декабря 1949 года, в полицию поступает заявление об исчезновении ветерана войны Джеймса Эдварда Тедфорда (по разным данным, ему было 65 либо 68 лет). Известно, что он возвращался на автобусе от родственников в городе Сеинт-Олбанс (Вермонт) домой — в Дом ветеранов Вермонта. Несколько пассажиров и водитель уверены , что Тедфорд спал на своем месте, когда автобус тронулся от остановки перед Беннингтоном. Но по прибытии в городок пассажира уже не было — остались только его вещи. В какой момент Тедфорд вышел из автобуса и почему не взял свою сумку, неизвестно. Мужчину так и не обнаружили. Тот день выдался холодным и снежным, поэтому не исключено, что Тедфорд заблудился и замерз.

Мидди Риверс, Паула Уелден и Джеймс Тедфорд пропали в лесу либо около него. Совсем другое дело — исчезновение Пола Джефсона 12 октября 1950 года. Восьмилетний мальчик сидел в машине, пока его мама отошла покормить свиней — она с мужем подрабатывала на ферме. Когда женщина вернулась к автомобилю, ребенка уже не было. Полиция искала мальчика с собаками, и один пес даже напал на след. Но он оборвался на перекрестке дорог неподалеку. Прочесывание местности не принесло результатов, хотя каждый участок территории обследовали дважды разные группы людей. Постепенно появилась версия, что мальчика похитил кто-то на машине, ведь след пропал прямо на дороге. Кроме этого, возникла теория, согласно которой Пола убили его же родители. Но подтверждений и разумных аргументов нет.



Условные границы «Беннингтонского треугольника»

Нашли только одну погибшую

Спустя всего две недели, 28 октября, в этих же окрестностях пропадет еще один человек. 53-летняя Фрида Лэнгер собралась в поход к горе вместе со своим двоюродным братом. Женщина жила в этих местах и хорошо ориентировалась в лесу. Во время похода она поскользнулась и упала в ручей. Фрида сказала родственнику, что вернется к разбитой палатке и переоденется. Больше ее никто не видел — женщина, отлично знавшая местность, потерялась при свете дня в хорошую погоду. В поисках участвовало около четырехсот человек, в том числе использовали самолеты. Но все было безрезультатно.

Фрида оказалась единственной из пропавших в «Беннингтонском треугольнике» людей, чьи останки удалось найти. Туристы обнаружили тело женщины 12 мая 1951 года, спустя семь месяцев после ее исчезновения. Причем останки находились на территории, где несколько раз проходили поисково-спасательные отряды. Из-за плохого состояния тела установить причину смерти было невозможно.

Помимо этих людей, сообщается о еще одном странном происшествии, которое случилось за несколько лет до пропажи пяти человек. В 1943 году Карл Херрик пошел на охоту с кузеном Генри. Они разошлись, а затем Генри не смог найти Карла. 37-летнего мужчину через три дня нашли погибшим, у него были тяжелые травмы, характерные для сдавливания. Рядом с телом было прислоненное к дереву ружье, из которого не сделали ни одного выстрела. Предположительно, на мужчину напал медведь: вокруг были следы, похожие на медвежьи лапы. Но некоторые специалисты сомневаются в такой версии. Во-первых, медведи не сдавливают, а атакуют лапами с мощными когтями, то есть раны выглядели бы иначе. Во-вторых, неясно, почему бывалый охотник не использовал ружье. В-третьих, находившийся неподалеку кузен Карла не слышал ничего подозрительного.

Версии

За семь лет шестеро пропавших, из которых двое были найдены, казалось бы, не такое уж и экстраординарное событие в лесной местности. Однако местных жителей эти происшествия встревожили, и они даже заметили закономерность: все инциденты случились осенью либо в самом начале зимы. Появилась версия о маньяке, но она не выглядит убедительной. Во-первых, жертвы разные — ребенок, пожилые мужчины, девушка, женщина средних лет. Обычно серийные убийцы выбирают определенный типаж, хотя и не всегда, что усложняет работу полиции. Во-вторых, сложно представить, что маньяк бродит по густому лесу в поисках одиноких людей, на которых можно напасть. С другой стороны, тело Фриды Лэнгер обнаружили в месте, где уже проходили поисковые работы, и это дает повод думать, что убийца принес тело позже.

Если отбросить все паранормальные гипотезы, которые по объективным причинам несостоятельны, остается несколько логичных объяснений. Первое — переменчивая погода, которая способна застать врасплох даже опытных туристов. Энтузиасты, гулявшие по лесам возле горы, вспоминали , что за короткое время здесь может резко похолодать и появиться густой туман, из-за которого намного тяжелее ориентироваться в пространстве.

Второе объяснение — здесь были шахты, и из-за возраста они могли обвалиться. Люди, не заметив опасность, падали и оказывались в ловушке. Это объясняет, почему некоторых исчезнувших так и не отыскали. Также часто встречается версия о хищниках: в лесах пумы. Однако эти кошки редко нападают на человека.

По мотивам событий в Беннингтоне вышло несколько книг, а само название — «Беннингтонский треугольник» — придумал писатель Джозеф Ситро. После пятидесятого года информации об исчезновениях в местных лесах почти нет. Что случилось с пропавшими в 1945—1950 годах людях, неизвестно по настоящее время.

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