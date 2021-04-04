Выбираем на «Автобарахолке» престижные вседорожники, но не из «немецкой тройки»

Источник материала: Onliner

Давненько мы не выбирали на «Автобарахолке» вседорожники уважаемых брендов. И ведь не обязательно это должны быть Mercedes, BMW или Audi. В сегменте SUV иногда случается так, что непремиальные компании конкурируют с премиальными. Например, Volkswagen Touareg может отобрать покупателей у BMW X3/X5, а Toyota Land Cruiser сует палки в колеса какому-нибудь Audi Q7.

Volkswagen Touareg

А вот как раз и упомянутый Touareg. С этой модели в 2002 году стартовала история SUV в линейке Volkswagen. Это сегодня не сразу вспомнишь названия всех кроссоверов немецкого бренда, а тогда на рынке был только Touareg. Машина вышла «дуэтом» с первым Porsche Cayenne и сразу же стала мечтой для многих белорусов. К сожалению, в 2002 году Touareg у дилера стоил столько, сколько не каждая белорусская семья зарабатывала за всю жизнь. А сегодня этот престижный SUV стоит дешевле, чем Lada Granta.

На «Автобарахолке» продается Volkswagen Touareg 2003 года выпуска за 6099 долларов по курсу. Машина бензиновая с 3,2-литровым мотором мощностью 220 л. с. Пробег у 18-летнего вседорожника составляет 312 тысяч километров. Коробка передач — автоматическая, привод, понятное дело, полный. Автомобиль недавно прошел ТО. Нынешний владелец купил Volkswagen пять лет назад. Как и большинство Touareg, этот очень хорошо укомплектован. Салон отделан светлой кожей.

Toyota Land Cruiser

Можно купить Volkswagen Touareg, а можно немножко добавить и «управлять мечтой». За 7777 долларов по курсу ищет своего нового хозяина Toyota Land Cruiser 1999 года выпуска. Машина оснащена 4,2-литровым дизельным двигателем, а заявленный пробег составляет 430 тысяч километров. У автомобиля простая комплектация — даже электростеклоподъемников нет. Коробка передач — механическая. Привод — на обе оси.

Продавец не скрывает, что «Крузак» уже повидал жизнь. Кузов японского внедорожника требует внимания, два крыла не мешало бы заменить, равно как и насос гидроусилителя руля. Резину лучше купить новую, а бамперы перекрасить. Зато рама, двигатель и коробка передач вроде как в порядке. Покупать такую Toyota лучше рукастому человеку со своим гаражом. Если, конечно, цена не пугает.

Ford Explorer

Не самый очевидный выбор для сегодняшней подборки — Ford Explorer. Машина на самом деле весьма интересная и недорогая. Стоит Explorer 2004 года выпуска всего 5199 долларов по курсу. Пробег у внедорожника относительно небольшой для такого возраста — 240 688 км. Это заднеприводная модель с 4-литровым мотором V6. У автомобиля огромный багажник и 5-местный салон (Explorer III бывал еще с третьим рядом). Второй ряд складывается, образуя ровный пол.

Машина хорошо укомплектована. Есть экраны в подголовниках, круиз-контроль, АКП, датчики дождя и света, противотуманные фары, полный электропакет, парктроники сзади, кондиционер, кожаный салон, сигнализация и мн. др. В объявлении говорится, что внедорожник не эксплуатировался зимой и хранился в гараже. Сейчас он находится на площадке автохауса.

Nissan Patrol

Один из самых любимых японских внедорожников в нашем регионе — Nissan Patrol. Наравне с Toyota LC эта модель не спешит дешеветь с годами. Вот, например, экземпляр 2006 года выпуска за 11,7 тысячи долларов по курсу. И это еще один из самых доступных вариантов в данной «будке»! Пробег данного Nissan Patrol составляет 355 000 км, коробка автоматическая (4 ступени), привод на обе оси.

Машина оснащена экономичным 3-литровым дизельным мотором мощностью 160 л. с., который расходует чуть больше 10 литров на сотню. Максимальный крутящий момент «четверки» — 354 Н·м, и доступен он уже при 2000. «Один владелец в Беларуси с 2010 года. Два набора колес. Все работает»,— вот так описывает модель автор объявления. Он готов немного поторговаться.

Jeep Grand Cherokee

В 1990-х, когда еще BMW X5 не было и в помине, одним из самых уважаемых внедорожников на рынке был Jeep Grand Cherokee. Комфортный, солидный и очень брутальный. Чтобы стать обладателем подобной машины, нужно было заплатить едва ли не стоимость квартиры. Сегодня старенькие «Гранды» стоят относительно недорого. За машину 1999 года выпуска просят 4700 долларов по курсу.

Автомобиль зеленого цвета с 4-литровым бензиновым мотором и АКП. Привод — полный, а заявленный пробег — ровненько 375 744 км. Продавец утверждает, что у этой классики американского автопрома есть только один серьезный недостаток: расход топлива 15—17 литров на сотню. Еще имеется трещина на лобовом. Но шрамы украшают мужчину. Автомобиль продается без торга, но владелец готов на обмен с доплатой в любую сторону.

Land Rover Discovery

А это неплохой вариант для тех, кто любит путешествия и иногда покидает пределы асфальта. За Land Rover Discovery 2005 года выпуска в Минске просят 8600 долларов по курсу. Машина с небольшим пробегом — 166 тысяч километров. Трансмиссия автоматическая, крутящий момент поступает на обе оси. В движение «Диско» приводит 2,7-литровый турбодизель мощностью 190 л. с.

В объявлении говорится, что внедорожник находится в отличном состоянии без ржавчины и с полностью рабочей пневмоподвеской. В комплекте идет зимняя и летняя резина на разных дисках. Продавец не исключает торг и даже готов обменять свой внедорожник на что-нибудь другое при условии доплаты.