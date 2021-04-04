Аренда квартиры дороже 4000 рублей, врачи получают больше айтишников. Белорусы переехали в Канаду и счастливы

Источник материала: Onliner Канада — не самая очевидная страна для миграции, но у наших сегодняшних героев все получилось. Они приехали из Минска в Торонто в июле прошлого года с шестью чемоданами, двумя рюкзаками и большими планами. Работа, зарплата, цены, жилье, медицина и борьба с «ковидом» — смотрим на канадскую жизнь глазами белорусов.

«На подготовку к переезду понадобилось почти два года»

Оля — модель и кондитер, Костя работает в IT, раньше был авиадиспетчером. Ребятам всегда хотелось пожить в другой стране. Выбор в пользу Канады сделал Костя, он подавал документы по программе Express Entry FSW для молодых людей с опытом работы по специальности и знанием английского.





Изучали варианты только с легальной иммиграцией в англоязычную страну. Рассматривались миграционные программы Австралии и Новой Зеландии, но оптимальным вариантом была Канада. В сумме переезд в другую страну потребовал круглой суммы и почти два года подготовки, из которых больше всего времени заняла подготовка к тесту по английскому. Главным заявителем был Костя, а вместе с ним переехала и Оля.

Коротко суть Express Entry FSW: кандидат собирает документы, отправляет свои данные, его профиль оценивают и выставляют баллы. Людей с самыми высокими баллами приглашают переехать. После документального подтверждения навыков и опыта дают канадский вид на жительство — PR Card (Permanent Resident Card, карта постоянного резидента). Вид на жительство дает такие же права, как и у граждан Канады, но есть ограничения: нельзя претендовать на должности в госорганах и голосовать на выборах. После трех лет в Канаде можно подать документы на оформление гражданства.





Для «ньюкамеров» (тех, кто недавно переехал) есть возможность бесплатно ходить на курсы английского, пользоваться бесплатной медициной (как и для граждан Канады), переучиться на курсах, чтобы получить новую профессию, в течение пяти лет будут помогать с оформлением налогов.

На жизнь в месяц нужно от 8000 белорусских рублей

Цены на жилье в Канаде различаются в зависимости от провинции и города. Есть разные типы жилья: кондо, рентовка, таунхаус, дом, подвал в доме. Везде цены будут разные.

— Мы живем в кондо в Торонто в Downtown, центр города. Кондо — это дом, где все квартиры принадлежат людям, в отличие от рентовки, где все квартиры принадлежат менеджменту и купить в таком доме квартиру нельзя, только снимать. В кондоминиуме обычно есть консьерж, тренажерный зал, бассейн, сауна, терраса для барбекю, комната отдыха и т. д. — зависит от конкретного дома. В нашем все это есть, но пока, к сожалению, закрыто из-за карантина.





Осторожно: тут будет много канадских цен, от которых вам может стать не по себе.

Аренда студии в их доме (это как однокомнатная квартира, где кухня совмещена с гостиной) — 1600 канадских долларов в месяц (1 CAD — 2,1 белорусского рубля, дальше для удобства цены в белорусских рублях).

Если кроме этого есть дополнительная спальня, стоимость аренды увеличивается до 3780—4200 рублей. И это с учетом того, что цены упали из-за пандемии. До пандемии такой вариант стоил бы в районе 4620—5040 рублей.

— Отдельно нужно оплачивать «коммуналку» (в нее входит вода, электричество) — 315 белорусских рублей, интернет — сначала платили 189 рублей за безлимит со скоростью 75 Мбит/с, сейчас нашли промотариф за 94,5 рубля — анлим со скоростью 150 Мбит/с. На продукты нужно 1050—1260 рублей. Походы в ресторан и кафе сюда не включены. Мобильный телефон — 115,5 рубля. Медпомощь бесплатно.



Картошка стартует от 8,5 рубля за килограмм

Цены на свое жилье, конечно же, тоже высокие и зависят от региона. Но ставки по ипотеке составляют всего 2—2,2%, есть даже варианты 1,65%. Первый взнос — от 5% до 20%.

Проезд в метро — 6,8 рубля (проездной — 315 рублей). Литр бензина — около 2,5 рубля.



Цены на парковку в центре Торонто, оставить машину на полчаса или меньше стоит 10,5 белорусского рубля

Машину с учетом жизни в центре города решили пока не покупать.⠀

— Белорусские водительские права хоть и считаются международными, но в Канаде мы могли ездить по ним только первые 2 месяца после прилета. Потом пришлось идти получать канадские права почти за 1200 рублей, больше половины этой суммы ушло на три урока вождения плюс аренда машины с инструктором для сдачи в городе в 100 км от Торонто, остальное пошло на оплату тестов и перевод белорусских справок.

Зарплаты высокие. Налоги тоже

Как выжить с такими ценами? Сопоставьте с зарплатами и выдохните. Минимальная зарплата в Онтарио в час — 30 рублей.











— Высокие зарплаты у врачей (но учиться надо 10—14 лет), разработчиков в IT , учителей, профессоров в университете. Сантехники и электрики тоже могут хорошо зарабатывать в Канаде, но надо будет получить лицензию.

Впрочем, не стоит забывать о налогах. Чем больше годовая зарплата, тем больше будут налоговые обязательства. С годовым доходом от 450 000 рублей придется заплатить 33% подоходного налога.





Кстати, налоги будут ожидать и в самых неожиданных местах, например при расчете на кассе за покупки к цене добавят НДС. В провинции Онтарио он составляет 13%. На самом ценнике всегда цена без налога, но по факту надо будет платить больше, в каждой провинции своя ставка НДС.

Запутаться можно и в единицах измерения: что-то указывается в килограммах, что-то — в фунтах, что-то в километрах, что-то в футах. Часто в магазине цена указана за 1 фунт (это 454 грамма), а вес указан в килограммах, и в итоге самостоятельно вычислить цену до похода на кассу практически невозможно.

— Интересный момент: переезд из провинции в провинцию — это почти как переезд в другую страну. Если хочешь переселиться из Онтарио в Квебек, нужно поменять водительские права, страховку, номера на машине.

«Отправила 42 резюме и нашла работу за две недели»

Сейчас Оля — Pastry Chef (или шеф-кондитер) в семейной кондитерской. В Минске работала моделью, преподавателем дефиле, а потом решила превратить хобби в работу и стала еще и кондитером.

— Мне всегда очень нравилось готовить десерты. Но я никогда не предполагала, что это будет моей основной работой. А когда задумалась о более практичной профессии, тогда и пришла мысль, почему бы не превратить хобби в работу. На старте в Минске как кондитер я получала 400 рублей в месяц. Параллельно у меня была вторая работа в детской модельной школе плюс подработка моделью, это, конечно, выручало. На первых порах работала кондитером скорее для опыта, чтобы была возможность устроиться после переезда. Потом, конечно, зарплата выросла, но в Минске кондитер — это в основном низкооплачиваемая работа. В Канаде зарабатывают больше, средняя зарплата — 6300 белорусских рублей в месяц, хотя это и не топ-профессия.