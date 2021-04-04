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Католики и протестанты празднуют Пасху
Источник материала: Партизан
По всему миру католики и протестанты 4 апреля празднуют Пасху – один из самых главных христианских праздников.
Пасхальная Вигилия Великой ночи в костеле Святых Симеона и Елены в Минске. Минск, Беларусь, 3 апреля 2021 года. Фото: АВ / Белсат
«Христос воскрес! – Воистину воскрес!» – такими словами приветствуют на Пасху друг друга верующие. В Беларуси праздничные богослужения состоялись вечером с субботы на воскресенье.
Торжество Пасхи концентрирует наше внимание на основной тайне христианской веры. «Воскресение Христа убеждает нас, что в борьбе со злом и смертью последнее слово всегда остается за Богом», – отмечается с праздничном
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По всему миру католики и протестанты 4 апреля празднуют Пасху – один из самых главных христианских праздников.
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