«Наша четырехлетняя дочь плакала, когда узнала, что папу забрали на 30 суток за «Пагоню» и флаг»

Источник материала: Салiдарнасць

Жена водителя-дальнобойщика из деревни Лучники под Слуцком уверена, что арест не сломает ее мужа, а наоборот, сделает еще сильнее.





Владимир и Катерина Кульбицкие. Все фото из личного архива

Владимира Кульбицкого задержали 24 марта.

— Было ощущение, что рано или поздно к нам приедут. За пару дней до Дня Воли я просила мужа убрать с детской горки флаг. Он отказался, хотел еще 25 марта вывесить большой БЧБ-флаг в окне, — рассказывает «Салiдарнасцi» Катя. — 24 марта муж поехал на базу ремонтировать фуру. Я должна была привезти ему запчасть.

В 11.30 мы созвонились. Потом Володя перестал брать трубку, а после стал недоступен. Думаю, наверное, занят, под машиной лежит. Приехала на базу и не вижу его нигде. Мужчины говорят, что Вову увела милиция — их было пятеро.

Катя забрала дочь из школы, вернулась домой.

— В окно постучали. Один был в штатском, второй в форме — молодые ребята. Сказали: видим, что вы флажок с горки сняли, снимите герб. Ответила, что сниму, но позже, потому что надо мужу передачу отвезти.

Катя сказала сотрудникам: «Если вы думаете, что мы сняли флаг и все забыли, то ошибаетесь. Нет, все в наших сердцах».

На ее вопрос, кто сообщил в милицию о гербе и флаге на детской горке, сотрудники дали понять, что есть «неравнодушные», у которых в сердцах красно-зеленый флаг и официальный герб.

— Они сказали, что если не сниму герб сегодня, то завтра будет еще одна статья.









Герб «Пагоня» появился на детской горке на участке семьи Кульбицких в конце июня прошлого года, а бело-красно-белый флаг висел с 6 августа, когда Владимир Кульбицкий вышел из ИВС после задержания на отмененном властями митинге Светланы Тихановской. Тогда Владимира оштрафовали на 3 базовых за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

25 марта Катя провела в суде почти день, но так и не смогла узнать дату, когда будут судить ее мужа.

— Из РОВД меня отправляли в суд, а в суде говорили: идите в милицию. Узнала, что судьи личный прием не ведут, поэтому выяснить, могу ли я попасть на процесс, не удалось.

26 марта судья Александр Шутко постановил арестовать Владимира Кульбицкого на 30 суток.

— Я думала, что им нужны деньги, и мужа оштрафуют, — говорит Катя. — Очень расстроилась. Наша младшая дочь (ей четыре года) плакала, когда узнала, что папу забрали на 30 суток за «Пагоню» и флаг.

По словам Катерины, ее муж — человек, который имеет волю, характер, позицию.

— Он лидер. Симпатизировал Сергею Тихановскому. Муж хотел бы видеть Николая Статкевича президентом, потому что этот политик прошел много испытаний и с достоинством перенес заключение.

Катя уверена: 30-суточный арест не сломает ее мужа, а наоборот, сделает еще сильнее. Она очень тронута поддержкой друзей и знакомых.





— Всем, кто предлагает помощь, прошу писать мужу письма: 223610, Слуцк, Уласовца, 12, ИВС, Кульбицкому Владимиру Федоровичу.

Незадолго до задержания 21-летняя дочка посоветовала Владимиру почитать «Каласы пад сярпом тваім»: «Почитай и заговоришь по-белорусски». Катя передала эту книгу мужу в изолятор.

По мнению Кати, в Лучниках много людей, которые поддерживают действующую власть:

— Им как есть, так и хорошо. Некоторые хотят, чтобы было как раньше, но прошлого не вернешь. Мы же с мужем пришли к выводу, что за перемены выступали те, кто жил хорошо. Потому что они знают, что можно жить лучше. Другим и так нормально, у них нет цели, они не знают, чего хотят. А мы надежды не теряем и верим в перемены.