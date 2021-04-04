Веселый тест, который покажет, какой из вас биатлонист

Источник материала: Tut.by

Биатлонный сезон позади. И пока спортсмены отправляются в заслуженный отпуск, мы предлагаем вам проверить, смогли ли бы вы сами стать биатлонистом (ну, а вдруг вы пока не разглядели в себе потенциал Бё или Вирер). Сыграем?