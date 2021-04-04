ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дом для четверых: два этажа, большая терраса, алюминиевая отделка фасадов и кровли

04.04.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Семейной паре из США удалось осуществить давнюю мечту и покинуть город ради размеренной жизни на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон, попасть на который можно только по морю или воздуху. Супруги решили построить здесь дом для себя и детей. Каким получилось их новое место жительства, рассказывает zaggo.ru.


Фото: Darren Bradley

За реализацию мечты взялись архитекторы и дизайнеры RAD LAB. Они создали проект Saltwater Farm. Во время строительства будущие владельцы и архитекторы четко придерживались принципов минимизации негативного воздействия на экосистему острова.


Фото: Darren Bradley

Коттедж устанавливали на сваи. Для отделки дома использовали материалы, сделанные из древесины местных деревьев, выбор которых тщательно контролировался специалистами, а обработка происходила прямо на стройплощадке силами местных мастеров.


Фото: Darren Bradley

Фото: Darren Bradley

В основе дома — модульная конструкция и устойчивый деревянный каркас. Фасад и кровля обшиты черным алюминием, карнизные свесы — деревом. Пространство первого этажа имеет свободную планировку и объединяет гостиную, столовую и кухню. К этой зоне примыкают кладовка, прачечная, санузел и кабинет.


Фото: Darren Bradley

А еще есть большая открытая терраса, опоясывающая дом почти по всему периметру, она практически вдвое увеличивает площадь первого этажа.

Окрашенные в серый цвет стены и наливные полы, несмотря на свою сдержанность, создают почти камерную атмосферу и обеспечивают интересный контраст с деревянным настилом террасы.


Фото: Darren Bradley

Лаконичные фасады кухонного гарнитура сделаны из морской фанеры и имеют скрытую фурнитуру. В центре композиции — большой кухонный остров с каменной столешницей и высокими стульями.


Фото: Darren Bradley

Фото: Darren Bradley

Пространство второго этажа на две части разделяет атриум. С одной стороны находится детская зона с двумя спальнями, ванной комнатой и игровой площадкой. С другой — спальня родителей с гардеробной, терраса, малая гостиная и ванная.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наша четырехлетняя дочь плакала, когда узнала, что папу забрали на 30 суток за «Пагоню» и флаг»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by