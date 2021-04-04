Дом для четверых: два этажа, большая терраса, алюминиевая отделка фасадов и кровли

Источник материала: Tut.by

Семейной паре из США удалось осуществить давнюю мечту и покинуть город ради размеренной жизни на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон, попасть на который можно только по морю или воздуху. Супруги решили построить здесь дом для себя и детей. Каким получилось их новое место жительства, рассказывает zaggo.ru.



Фото: Darren Bradley

За реализацию мечты взялись архитекторы и дизайнеры RAD LAB. Они создали проект Saltwater Farm. Во время строительства будущие владельцы и архитекторы четко придерживались принципов минимизации негативного воздействия на экосистему острова.



Фото: Darren Bradley

Коттедж устанавливали на сваи. Для отделки дома использовали материалы, сделанные из древесины местных деревьев, выбор которых тщательно контролировался специалистами, а обработка происходила прямо на стройплощадке силами местных мастеров.



Фото: Darren Bradley



Фото: Darren Bradley

В основе дома — модульная конструкция и устойчивый деревянный каркас. Фасад и кровля обшиты черным алюминием, карнизные свесы — деревом. Пространство первого этажа имеет свободную планировку и объединяет гостиную, столовую и кухню. К этой зоне примыкают кладовка, прачечная, санузел и кабинет.



Фото: Darren Bradley

А еще есть большая открытая терраса, опоясывающая дом почти по всему периметру, она практически вдвое увеличивает площадь первого этажа.

Окрашенные в серый цвет стены и наливные полы, несмотря на свою сдержанность, создают почти камерную атмосферу и обеспечивают интересный контраст с деревянным настилом террасы.



Фото: Darren Bradley

Лаконичные фасады кухонного гарнитура сделаны из морской фанеры и имеют скрытую фурнитуру. В центре композиции — большой кухонный остров с каменной столешницей и высокими стульями.



Фото: Darren Bradley



Фото: Darren Bradley

Пространство второго этажа на две части разделяет атриум. С одной стороны находится детская зона с двумя спальнями, ванной комнатой и игровой площадкой. С другой — спальня родителей с гардеробной, терраса, малая гостиная и ванная.