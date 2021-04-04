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5 фактов об обмене веществ, которые помогут вам быстрее сбросить вес

04.04.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Метаболизм (обмен веществ) — это набор химических реакций, которые в организме отвечают за поддержание жизни. Определенное количество энергии, получаемое из еды, нужно для поддержания базовых процессов в организме — дыхания, сердцебиения и т. д. Если вы хоть раз пробовали сбросить пару-тройку килограммов, наверняка слышали, что типы обмена веществ бывают разные — с разными «скоростями». Давайте разберемся, что нужно знать о метаболизме, чтобы, во-первых, не навредить собственному организму, и во-вторых, при необходимости — похудеть.


ARA CHO, unsplash.com

Основное количество получаемых калорий вы тратите просто на поддержание жизни

Невероятно, но факт — около 70% получаемых в течение дня калорий организм тратит на все химические процессы, которые отвечают за жизнедеятельность. Оставшиеся 30% тратятся на переваривание пищи и физическую активность. Так что в следующий раз, когда вы решите неделю есть только огурцы и пить воду, подумайте, все ли хорошо с этим решением и какими будут последствия для вашего здоровья.

Строгие диеты с минимумом калорий замедляют обмен веществ

Если вы резко снижаете калорийность рациона, организм переходит в «щадящий режим»: базовый метаболизм замедляется и может остаться таким же замедленным даже после возвращения к нормальной калорийности питания. Кроме того, при резком снижении калорийности первыми страдают мышцы: мышечная масса уходит вместе с жиром, если не предпринимать ничего для ее сохранения.

Высокое количество белка «разгоняет» метаболизм

Даже если вы сидите на диете, повышенное содержание белка в рационе увеличивает затраты энергии тела в покое. Около 30% калорий, которые мы получаем вместе с белком, тратятся на его усвоение. А еще белок помогает сохранить и даже увеличить мышечную массу в условиях диеты. Но бросаться в крайности и питаться только белковой пищей не нужно, это может серьезно навредить организму.


Benjamin Klaver, unsplash.com

Умеренные тренировки помогают худеть даже когда вы не тренируетесь

Физическая активность не только помогает потратить калории в процессе занятия, но и ускоряет метаболизм, когда вы уже закончили тренироваться. Например, силовые нагрузки примерно на 7−9% ускоряют метаболизм во время сна. Но...

Слишком интенсивные тренировки могут замедлить обмен веществ

С тренировками, как и со всем другим, важен баланс. Не стоит бросаться в крайности и вместе с одними огурцами в качестве источника калорий вводить в свою жизнь еще и изматывающие тренировки по нескольку часов в день, если раньше вы ничего тяжелее коробки с эклерами в руках не держали. Исследования показывают, что во время интенсивных тренировок метаболизм профессиональных спортсменов их энергозатраты в состоянии покоя значительно снижаются. Доводить организм до серьезного стресса очень вредно, и неважно, чем будет вызван этот стресс.

 
 
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Давайте разберемся, что нужно знать о метаболизме, чтобы, во-первых, не навредить собственному организму, и во-вторых, при необходимости - похудеть.
 
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