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«Возможность не указывать «Гродно Азот». Завод разместил заявки на грузовые перевозки на 5 млн долларов

04.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гродно Азот» разместил две заявки на закупку международных транспортно-экспедиционных услуг. Ориентировочная сумма по двум заявкам — почти 5 миллионов 76 тысяч долларов. При этом для потенциальных исполнителей есть ряд условий, среди которых — должна быть возможность не указывать «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента (если совсем упростить, то это один из документов, который подтверждает легальность перевозимого груза и право собственности на него), пишет TUT.BY.



Первая заявка — на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном и железнодорожном сообщениях с 1 по 31 мая этого года. Ориентировочная стоимость закупки — 4 980 967 долларов. Окончательная сумма может отличаться как в сторону увеличения, так и снижения. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

В этой заявке значатся больше 80 лотов на автомобильные, морские, железнодорожные перевозки. Среди них — экспортные поставки в Китай, Египет, Бразилию, Израиль, Индонезию, Тайвань, Индию, Тунис (через порт в Клайпеде), Турцию, Мексику, ЮАР, Иорданию, Алжир, Таиланд, Перу, Шри-Ланку, Колумбию, Чили.

Импортные поставки планируются из Китая, Японии (в том числе через порт в Клайпеде).

Железной дорогой намерены экспортировать груз в том числе в Казахстан и Узбекистан, если судить по заявке на закупку.

Среди условий для потенциальных исполнителей — возможность не указывать «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента.

При перевозке грузов морским транспортом основным перевозочным документом является коносамент. В нем среди прочего указывают грузоотправителя, порты погрузки и разгрузки, характеристики груза, данные перевозчика. Отсутствие в коносаменте каких-либо из перечисленных данных не влияет на юридический характер документа как коносамента. Коносамент является лишь одним из доказательств (наряду с другими) заключения договора морской перевозки, говорилось в одном из текстов «Банковского вестника».

Вторая заявка — на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном сообщении на апрель этого года (повторный конкурс). Ориентировочная стоимость заявки — 95 тысяч долларов. Среди требований — также возможность не указывать «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента.

Источник финансирования — собственные средства предприятия.

Уточним, что в заявках также фигурирует филиал «Завод Химволокно».

Ранее в 2013, 2015 и 2016 годах «Гродно Азот» (филиал «Завод Химволокно») в заявках на закупки указывал также требование про возможность не указывать завод в качестве стороны коносамента.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут возобновить санкции против белорусских предприятий, которые были приостановлены в 2015 году, и с тех пор это решение неоднократно продлевалось. Среди этих предприятий значился в том числе «Гродно Азот».
 
Теги: Гродно
 
 
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«Гродно Азот» разместил две заявки на закупку международных транспортно-экспедиционных услуг. Ориентировочная сумма по двум заявкам — почти 5 миллионов 76 тысяч...
 
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