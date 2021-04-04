ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Остапчук о Герасимене: «Первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)»

04.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о выставлении золотой медали чемпионата мира от пловчихи и главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени на благотворительный аукцион.




Недавно стало известно, что на Герасименю и Александра Опейкина СК Беларуси возбудил уголовное дело.

«Уникальный лот! Вы только вдумайтесь, топовая пловчиха, агент госдепа, по словам минспорта, ну и наконец – первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)», – написала Остапчук в своем фэйсбуке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о выставлении золотой медали чемпионата мира от пловчихи и главы Фонда спортивной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хорватия разрешила въезд в страну туристам с подтверждением о вакцинации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by