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Остапчук о Герасимене: «Первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)»
Источник материала: Партизан
Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о выставлении золотой медали чемпионата мира от пловчихи и главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени на благотворительный аукцион.
Недавно стало известно, что на Герасименю и Александра Опейкина СК Беларуси возбудил уголовное дело.
«Уникальный лот! Вы только вдумайтесь, топовая пловчиха, агент госдепа, по словам минспорта, ну и наконец – первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)», – написала Остапчук в своем фэйсбуке.
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Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о выставлении золотой медали чемпионата мира от пловчихи и главы Фонда спортивной...
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