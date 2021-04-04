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Хорватия разрешила въезд в страну туристам с подтверждением о вакцинации
Источник материала: Партизан
Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну туристам с подтверждением о вакцинации, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
"Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", - рассказал министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, которого цитирует РСТО.
Министр напомнил, что ЕС сейчас работает над созданием "паспортов вакцинации", но решения о том, будут ли в них учитываться препараты, не зарегистрированные в Евросоюзе, пока нет. "Если это окажется в повестке дня (что точно произойдет) и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцины - и российская, и китайская - и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные", - пообещал Божинович.
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Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну туристам с подтверждением о вакцинации, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
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