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«Кум Путина» и его партнер удвоили «заначку» в белорусском банке

04.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За 2020 год украинский политик Виктор Медведчук, которого в прессе называют «кумом Путина», удвоил свою «заначку» в белорусском банке, за которым стоит приближенный к Лукашенко бизнесмен Николай Воробей. Еврорадио изучило свежую декларацию Медведчука — за 2020 год.

И если в 2019-м он с женой держал в белорусском Абсолютбанке около 4,8 миллиона евро, то в 2020-м задекларировано уже более 9,5 миллиона евро.

«Кум Путина» и его партнер удвоили «заначку» в белорусском банке

Большая часть этих средств записана на супругу Медведчука — Оксану Марченко.

Медведчук давно сотрудничает с близкими к белорусским властям олигархами и в первую очередь — с Николаем Воробьем. За прошлый год, несмотря на санкции, которые ввёл против Медведчука Владимир Зеленский, и на включение Николая Воробья в европейский санкционный список, их сотрудничество только укрепилось.

Владимир Медведчук сегодня — один из основных клиентов Абсолютбанка. На 1 октября 2020-го (более свежих данных пока нет) в банке было 127 миллионов рублей средств клиентов. Более 29,5 млн из них принадлежат Медведчуку и его жене.

Заметно увеличил свою «заначку» в Абсолютбанке и партнер Виктора Медведчука, депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак. Теперь на его счетах в банке лежат более 8 миллионов евро — и почти такое же количество долларов. Год назад на счету депутата было 6,6 миллиона евро.

В сумме это больше 48 миллионов рублей. Эти деньги плюс средства Медведчука — половина (!) всех средств, которые хранятся в банке Николая Воробья.

 Проблемы Воробья в Украине

Украина ввела санкции против Козака и Медведчука в начале 2021-го. Им вменяют пособничество русским ополченцам на Донбассе. Из-за этого в Украине блокируются в том числе и их счета. Однако очевидно, что для политиков это не проблема: деньги есть в Беларуси, которая не обязана исполнять внутренние украинские санкции.

Заморозкой счетов власти Украины не ограничились. Они решили национализировать крупный трубопровод «Самара — Западное направление», который в местных СМИ нередко называют «трубой Медведчука», хотя фактическим бенефициарным владельцем был Николай Воробей. В Киеве решили, что приватизация трубопровода нарушила украинское законодательство. В итоге этот актив у белорусского олигарха отобрали.

Из-за попадания под европейские санкции Воробью запретили покупать украинский БТА Банк. Теоретически он тоже мог бы быть надёжной «подушкой» для хранения денег Медведчука и Козака. Но нет, не получилось.

 
 
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Большая часть этих средств записана на супругу Медведчука.
 
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