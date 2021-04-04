Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху

Источник материала: Салiдарнасць

Католики, греко-католики и значительная часть протестантов отмечают древнейший и важнейший христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху, пишет БелаПАН .

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец в своем пастырском послании отметил, что открыло людям Воскресение Христа: «Телесная смерть — это еще не конец, поэтому единственное, что должно волновать, это чтобы не оказаться в состоянии духовной смерти».

«Духовная смерть начинается с тяжелого греха — сознательного, добровольного и прямого нарушения Божьих заповедей, — подчеркнул он. — Телесная смерть — это только ворота, за которыми следует продолжение того, что мы избрали на земле. Воскреснуть из мертвых означает выбирать Божий способ жизни, который начинается через жизнь в Божьей милости».

По словам епископа Великосельца, уже больше года люди «переживают уныние и неуверенность в своем будущем», так как пандемия COVID-19 еще раз показала, «какое хрупкое существование человека даже в эпоху современных технологий».

«Этот вирус принес беду в наши дома и на наши улицы, — констатировал католический иерарх. — Нам может казаться, что Бог молчит, пока страдают невиновные. Христос учит нас с достоинством переносить страдание, и он неравнодушен к нашим жизненным заботам».

Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католической церкви в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (приблизительно 15% населения) — католики. Среди них около 10 тысяч греко-католиков.

Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч.