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Жесткими разгонами закончились протесты и столкновения с полицией в Европе

04.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жесткими разгонами закончились протесты и столкновения с полицией в Европе

Ограничительные меры продолжают вызывать недовольство уставших от карантина европейцев. В Брюсселе стихийно вспыхивают протесты, есть задержанные. Усиленные наряды полиции развернуты в столице Бельгии, чтобы предотвратить новые митинги. 

В Великобритании люди выступают против закона, расширяющего права полиции. В Белфасте участники протеста бросали кирпичи, металлические прутья, пиротехнику и даже крышки люков. Пострадали 8 полицейских. Напомним, новый законопроект позволяет полиции жестко разгонять митинги за «помехи движению», а за повреждение памятника можно получить 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay

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Ограничительные меры продолжают вызывать недовольство уставших от карантина европейцев. В Брюсселе стихийно вспыхивают протесты, есть задержанные. Усиленные...
 
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