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Жесткими разгонами закончились протесты и столкновения с полицией в Европе
Источник материала: ОНТ
Ограничительные меры продолжают вызывать недовольство уставших от карантина европейцев. В Брюсселе стихийно вспыхивают протесты, есть задержанные. Усиленные наряды полиции развернуты в столице Бельгии, чтобы предотвратить новые митинги.
В Великобритании люди выступают против закона, расширяющего права полиции. В Белфасте участники протеста бросали кирпичи, металлические прутья, пиротехнику и даже крышки люков. Пострадали 8 полицейских. Напомним, новый законопроект позволяет полиции жестко разгонять митинги за «помехи движению», а за повреждение памятника можно получить 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay
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Ограничительные меры продолжают вызывать недовольство уставших от карантина европейцев. В Брюсселе стихийно вспыхивают протесты, есть задержанные. Усиленные...
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