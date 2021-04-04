Жесткими разгонами закончились протесты и столкновения с полицией в Европе

Источник материала: ОНТ

Ограничительные меры продолжают вызывать недовольство уставших от карантина европейцев. В Брюсселе стихийно вспыхивают протесты, есть задержанные. Усиленные наряды полиции развернуты в столице Бельгии, чтобы предотвратить новые митинги.

В Великобритании люди выступают против закона, расширяющего права полиции. В Белфасте участники протеста бросали кирпичи, металлические прутья, пиротехнику и даже крышки люков. Пострадали 8 полицейских. Напомним, новый законопроект позволяет полиции жестко разгонять митинги за «помехи движению», а за повреждение памятника можно получить 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay

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