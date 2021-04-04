Белорусская железная дорога запустила дополнительные рейсы на все весенние праздники

Источник материала: ОНТ

Пасха, Радуница, майские праздники – весенние выходные белорусы традиционно проводят в кругу семьи или на малой родине. Добраться без проблем поможет Белорусская железная дорога.

Более 60 дополнительных поездов курсируют по самым востребованным направлениям. Они связывают столицу с крупнейшими городами. Ажиотажа не будет, обещают железнодорожники, мест хватит всем. К слову, комфортно будет не только в поездках – билеты можно купить онлайн прямо со смартфона.

Фото: Pixabay

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