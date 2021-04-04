Католики встречают Светлое Христово Воскресение

Источник материала: ОНТ

Большой праздник у белорусских католиков! Сегодня они отмечают Светлое Воскресение Христово, символ победы жизни над смертью. Пасха – одна из важнейших дат в церковном календаре. Торжественные богослужения минувшей ночью прошли во всех храмах Беларуси.

Праздничные мессы продолжатся весь день. Для многих это важная традиция, но в этом году людей, особенно пожилых, просят встретить Воскресение дома. К слову, Пасха – один из самых семейных праздников. Верующие по традиции собираются за столом с родными и близкими. Сегодня у всех западных христиан завершается строгий пост. На столе уместны любые угощения, и, конечно, главные символы – пасхальные яйца и куличи. Празднование Воскресения Христова не заканчивается – впереди у католиков Светлая неделя.

Фото: Pixabay

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