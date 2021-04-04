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Линкявичюс поддержал Герасименю и Тихановскую

04.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение уголовного дела в отношении руководителя фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и внесение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской в список лиц, причастных к террористической деятельности.

«Отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь в мире, тех, кем гордится нация. Остается только надеяться, что агония продлится недолго. Мы должны всемерно поддерживать людей, которые борются за свою свободу», — заявил Линкявичюс, передает БелаПАН.

По поводу включения Тихановской в список причастных к террористической деятельности литовский политик отметил, что Александр Лукашенко «ищет террористов не в том месте», «проще было бы посмотреть в зеркало».

Тем временем, Герасименя выставила на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата мира-2012, завоеванную на дистанции 50 метров вольным стилем,

«Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд стопроцентной уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! Осталось совсем немного, и всё встанет на свои места, а все виновные понесут заслуженное наказание. Главное, не на секунду в этом не сомневайтесь!» — заявила Герасименя.

 
 
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Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение уголовного дела в отношении руководителя фонда спортивной солидарности Александры...
 
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