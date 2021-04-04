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Кравчук выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
Источник материала: АФН
Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке Украины, пока в них участвует в качестве представителя от самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова.
Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает РБК.
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, <...> но мы покинем переговоры», — сказал он.
Кравчук призвал модератора переговоров от ОБСЕ Хайди Грау исключить Пирогову из переговорного процесса. Он пообещал, что до тех пор Киев не вернется к обсуждениям.
Кравчук добавил, что ему неизвестно, будет ли Пирогова участвовать в следующем заседании ТГК, так как ранее сообщалось о ее болезни.
Украинская делегация ранее уже покидала переговоры в знак протеста против участия в них Пироговой. Тогда представитель Киева Сергей Гармаш пояснял, что 17 марта в разных форматах стороны пять часов обсуждали возможность участия таких лиц в переговорах ТКГ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также ранее заявил, что Россия занимается «систематическим обострением» ситуации в Донбассе. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска никогда не принимали участия в вооруженных действиях в Донбассе, и конфликт является исключительно внутриукраинским, в котором не заинтересована Москва.
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Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке Украины, пока в них участвует в качестве представителя от самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова.
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