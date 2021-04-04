Представлена альтернативная теория о составе Вселенной













Согласно общепринятой теории, Вселенная на 5% состоит из видимой материи, на 25% - темной и на 70% - темной энергии. Эта модель была связана с космологической постоянной, разработанной Эйнштейном в 1917 году, введенной для противодействия силам гравитации. Однако, поскольку темная энергия не может быть измерена напрямую, многие исследователи, включая Эйнштейна, сомневались в ее существовании, но не могли предложить жизнеспособную альтернативу.





Теперь ученые протестировали модель, которая заменяет темную энергию темной материей в форме магнитных сил. Результаты работы были опубликованы на сайте университета. "Если открытие подтвердится, то это разрушит нашу веру в то, что, как мы думали, составляет 70% Вселенной. На самом деле этой энергии просто не существует. Мы удалили ее из уравнения и добавили еще несколько свойств темной материи, в результате обнаружился тот же эффект на расширение Вселенной, который наблюдается при воздействии темной энергии", - объяснил автор исследования Стин Харле Хансен. "Мы создали модель, которая работает, исходя из предположения, что частицы темной материи обладают магнитной силой. Мы также изучили влияние, которое эта сила окажет на Вселенную", - добавил он.





Однако исследователи подчеркивают, что механизм следует пересмотреть с помощью более совершенных моделей, учитывающих больше факторов. Астрофизики не исключили, что результаты могут быть обычным совпадением.



