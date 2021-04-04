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Румынский тренер ушел из клуба из-за первоапрельской шутки
Источник материала: Партизан
Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушел реально, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в Twitter.
1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro выпустить новость о том, что Стефан Фогороси уволен с поста главного тренера команды из-за трех поражений кряду.
Тренер быстро понял, что это шутка, но так сильно оскорбился, что не пришел на тренировку и решил покинуть команду, отмечает “Чемпионат”.
После 14 матчей 3 дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” занимает последнее место, набрав четыре очка.
Отметим, что 2 апреля другой клуб третьего румынского дивизиона уволил тренера за то, что команда вышла на первое место.
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Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушел реально, сообщает...
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