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Румынский тренер ушел из клуба из-за первоапрельской шутки

04.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушел реально, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в Twitter.




1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro выпустить новость о том, что Стефан Фогороси уволен с поста главного тренера команды из-за трех поражений кряду.

Тренер быстро понял, что это шутка, но так сильно оскорбился, что не пришел на тренировку и решил покинуть команду, отмечает “Чемпионат”.

После 14 матчей 3 дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” занимает последнее место, набрав четыре очка.

Отметим, что 2 апреля другой клуб третьего румынского дивизиона уволил тренера за то, что команда вышла на первое место.
 
Теги: Новости
 
 
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Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушел реально, сообщает...
 
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