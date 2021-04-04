Требовали рассказать где сын, под угрозой взорвать дом: В Новогрудском районе возбуждено уголовное дело

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Требовали рассказать где сын, под угрозой взорвать дом: В Новогрудском районе возбуждено уголовное дело
Источник материала: Партизан
По данным следствия, утром 28 февраля в милицию поступило сообщение от жительницы Новогрудского района о том, что неизвестные мужчины угрожают взорвать ее дом,
Предварительно установлено, около 6 часов 28 февраля в дом к 69-летней местной жительнице пришли трое незнакомых парней, которые искали ее сына. Когда последняя сказала, что не знает где он, 29-летний местный житель зашел на кухню, открутил газовый баллон и поднес к нему зажигалку, пояснив, что если женщина не расскажет где сын, он взорвет дом. Помимо хозяйки дома на кухне находились ее родственники.
В ходе допроса потерпевшая рассказала, что очень испугалась, так как подозреваемый был пьян и настроен агрессивно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 186 (угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Требовали рассказать где сын, под угрозой взорвать дом: В Новогрудском районе возбуждено уголовное дело
По данным следствия, утром 28 февраля в милицию поступило сообщение от жительницы Новогрудского района о том, что неизвестные мужчины угрожают взорвать ее...
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