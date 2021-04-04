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Мусаев ушел из «Краснодара». Гончаренко – главный кандидат на замену
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост после домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ, утверждает
По информации источника, бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – главный, но не единственный кандидат на замену Мусаеву.
Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Он возглавил основную команду в 2018 году.
Под его руководством «Краснодар» дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги и дебютировал в Лиге чемпионов.
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост после домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».
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