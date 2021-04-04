Деньги не пахнут. Белорусские евробонды заговорят на чистом русском

Российский рынок облигаций не может служить для белорусских долговых бумаг адекватной заменой международному, прежде всего, из-за несопоставимых объемов, считает эксперт.



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Белорусское правительство намерено выпустить гособлигации на Московской бирже. По Народного антикризисного управления (НАУ), организаторами эмиссии, предположительно, станут российские банки «Сбербанк» и ВТБ.

В феврале НАУ направило письма инвестиционным фондам и банкам, которые держат белорусские бонды, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи «пошли на репрессии против белорусского народа».

Позднее три датских инвестфонда — BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest — отказались от гособлигаций Беларуси, объясняя это неблагоприятной политической и экономической ситуацией в стране.

И все же массово сбрасывать белорусские долговые бумаги зарубежные инвесторы не спешат: распродавать евробонды, доходность по которым весьма привлекательна, им невыгодно .

По мнению экспертов, продажа евробондов инвесторами на вторичном рынке прямо не влияет на состояние белорусских госфинансов.

«Переход уже выпущенных облигаций из рук одних инвесторов в руки других понижает котировки, но уже полученные при изначальном выпуске от инвесторов деньги остаются у белорусского государства», — пояснил аналитик международной финансовой консалтинговой компании Duff & Phelps Максим Адаскевич.

То есть, на режиме Лукашенко бойкот западных инвесторов напрямую уже не скажется — свои деньги, те самые 1,25 млрд евро, на которые были выпущены евробонды, за вычетом комиссионных, государство уже получило прошлым летом во время эмиссии. Теперь этот долг просто обслуживается.

Другое дело, что давление на инвесторов уменьшает и без того небольшую вероятность, что Беларусь захочет выпустить новые еврооблигации, так как в этом случае евробонды будут выпускаться под гораздо большие проценты. И, конечно же, вряд ли солидные банки захотят организовывать эмиссию токсичных белорусских бумаг, рискуя своим имиджем.

Поэтому с точки зрения будущих заимствований российский рынок для белорусских властей выглядит предпочтительнее европейского. Минфин уже анонсировал «организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России».

На круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», организованном российским агентством Cbonds, заместитель министра финансов Ольга Тарасевич говорила, что в 2021 году планируется привлечь из России несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов. Одну половину из них составит второй транш межправительственного кредита, вторую — заимствования за счет размещение белорусских облигаций.

Вместо этики — холодный расчет

Российские аналитики пока не спешат комментировать выход новых белорусских облигаций на их финансовый рынок.

Например, в Московском кредитном банке на запрос Naviny.by ответили, что комментарий по данной теме пропустят: «Извините. Готовы будем прокомментировать чуть позже, когда будет известно больше деталей».

Главный экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков перспективы размещения белорусских гособлигаций на Московской бирже также не стал комментировать, однако напомнил, что сегодня на российском рынке обращается три выпуска суверенных облигаций Республики Беларусь с погашениями в 2022 и в 2025 годах.

«Разница в доходности составляет порядка 50 базисных пунктов: для облигаций с погашением в 2022 году доходность составляет порядка 8,0%, для погашающихся в 2025 году — 8,5%, соответственно», — отметил он.

По словам российского аналитика, размещение в прошлом году пятилетних облигаций было встречено «с живым интересом — как со стороны институциональных инвесторов, так и розничных».

Из 10 млрд российских рублей (таков был прошлогодний объем размещения на Московской бирже) спрос со стороны физических лиц составил 1,3 млрд рублей, «а это говорит о кредите доверия российских инвесторов к Беларуси».

И все же, по мнению Максима Адаскевича, российский рынок облигаций не может служить полноценной заменой международному, прежде всего, из-за несопоставимых объемов.

«Объем одного выпуска на российском рынке — около 130 млн долларов, а объем выпусков, которые делала Беларусь на международном рынке — 500-700 млн долларов на выпуск, при этом их было сразу два — то есть общий объем превышал 1 млрд долларов», — отметил аналитик.

Сопоставимые с международным рынком деньги в России наша страна может получить исключительно по политическому решению российского руководства, предполагает Адаскевич.

Интерес российских инвесторов к белорусским гособлигациям будет зависеть от того, какова будет их доходность, уверен старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

На западных рынках, отметил эксперт в комментарии для Naviny.by, сейчас размещение вряд ли возможно, потому что там проводится активная кампания по информированию держателей белорусских гособлигаций о ситуации в стране. Для них покупка евробондов является неприемлемой с этической точки зрения.

По словам аналитика, теоретически Беларусь, конечно, может занять там деньги, но только под очень высокий процент, поэтому вероятность размещения евробондов сейчас очень низкая. Россия же никаких санкций не инициировала, наоборот, руководство соседней страны готово и дальше продолжать практику кредитования, так как это является «неотъемлемой частью сотрудничества и взаимодействия».

Так что, полагает Иосуб, размещение белорусских облигаций на российском рынке может вполне состояться.

При этом особо заморачиваться этическими соображениями, как европейские финансисты, мол, деньги идут на содержание режима, российские инвесторы не будут — «они больше озабочены получением высокой доходности», уверен Иосуб.

«Я думаю, что для российских инвесторов такая постановка вопроса будет неактуальной, для них никаких этических рисков для покупки белорусских облигаций не будет. Поэтому это исключительно вопрос доходности, — подчеркнул эксперт. — Опять-таки с учетом того, что белорусские еврооблигации в результате продаж на западных рынках снижались в цене и росла их доходность, при размещении облигаций в России она может быть выше, чем она была бы без этих инициатив».

На вопрос, как отразится доходность гособлигаций на Московской бирже, если западные инвесторы полностью откажутся от белорусских евробондов, аналитик предположил, что в этом случае российские инвесторы могут потребовать большую доходность при размещении.