Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду









сообщает "Немецкая волна". Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля,"Немецкая волна".





"В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды", - отметил понтифик.





Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате - на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которые может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на два часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальной Италии действует комендантский час.





В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").