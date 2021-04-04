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Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду

04.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду В этом году пасхальная служба в Ватикане была особенной.



Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля, сообщает "Немецкая волна".

"В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды", - отметил понтифик.

Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате - на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которые может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на два часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальной Италии действует комендантский час.

В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").
 
 
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Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду В этом году пасхальная служба в Ватикане была особенной.
 
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