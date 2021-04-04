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Загадочная инфекция мозга превращает медведей в дружелюбных "собак"

04.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Загадочное неврологическое заболевание, обнаруженное у молодых калифорнийских черных медведей, заставляет их вести себя наподобие собак и дружелюбно относиться к людям.



По словам ученых, годовалые животные, по всей видимости, страдают от одной из форм инфекционного энцефалита. Однако, что именно вызывает болезнь и насколько быстро она распространяется среди популяции, зоологи пока не знают.

Симптомы включают заметный наклон головы, летаргические движения, мышечный тремор, судороги, хождение по кругу, значительный недостаток веса, а также удивительное бесстрашие по отношению к людям. "Зараженные медведи привлекают наше внимание, потому что они спокойно подходят к людям, абсолютно дружелюбно и неагрессивно", - рассказала директор лиги BEAR Энн Брайант.

По данным CDFW, популяция черных медведей в Калифорнии увеличилась с 10 тыс. особей в 1982 году до 30-40 тыс. сегодня, пишет profile.ru со ссылкой на Live Science.

В 2019 году на видео засняли больного медведя, который пытался залезть на сноуборд к спортсмену. Сноубордист и его друзья поиграли с ним, накормили и отдали ветеринарам. Сейчас он живет в центре спасения. Но далеко не всем животным так везет. Некоторых, брошенных к тому же собственными матерями, приходится усыплять из-за их плохого состояния.
 
 
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Загадочное неврологическое заболевание, обнаруженное у молодых калифорнийских черных медведей, заставляет их вести себя наподобие собак и дружелюбно относиться...
 
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