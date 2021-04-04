Помощник Путина заявил, что в составе Беларуси оказались «великоросские» земли













«Коммерсантъ». Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский на этом обсуждении заявил, что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его мнению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг», сообщил





Также Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента, пишет «Интерфакс».





По его словам, на повестке дня нет такого вопроса. А заявления помощника Путина он назвал «научными поисками».





Отметим, что в составе России сейчас находятся земли, который ранее были частью Великого Княжества Литовского, а в 1918 году и 1919 годах входили в состав Белорусской Народной Республики и Советской Беларуси.







