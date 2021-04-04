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Где ГАИ расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.
Кроме работы экипажей ДПС, которые будут нести службу в том числе и в автомобилях «гражданской окраски», на дорогах установлены мобильные датчики контроля скорости.
В частности они будут находиться в Гродненской области в следующих местах:
В столице следует следить за скоростью на данных участках дорог:
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.
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