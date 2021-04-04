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Где ГАИ расставила ловушки

04.04.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.

Где ГАИ расставила ловушки

Кроме работы экипажей ДПС, которые будут нести службу в том числе и в автомобилях «гражданской окраски», на дорогах установлены мобильные датчики контроля скорости.

В частности они будут находиться в Гродненской области в следующих местах:

  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • дорога Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж (в Кореличском районе).

В столице следует следить за скоростью на данных участках дорог:

  • улица Орловская, 80;
  • проспект Независимости, 99;
  • 41-й километр МКАД;
  • проспект Партизанский, 147;
  • Игуменский тракт, 30;
  • проспект Дзержинского, 3б;
  • проспект Независтмости, 156.

 

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Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.
 
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