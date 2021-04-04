|
Некоторые правила торговли меняются в Беларуси со 2 апреля
Источник материала: Партизан
ЧП произошло при проведении строительных работ, смотрите на видео, как спасатели откапывали засыпанного грунтом мужчину.
Вечером в субботу, 3 апреля, в службу МЧС поступило сообщение, что на улице Нарочанской в Гомеле мужчину засыпало грунтом.
Предположительно, он раскапывал траншею для канализационной трубы, когда обрушился грунт и его засыпало. самостоятельно выбраться у мужчины не получилось. на место приехала бригада спасателей, которые откопали пострадавшего и передали его врачам.
Мужчина получил множественные травмы, его положили в больницу.
Смотрите на видео, как спасатели откапывали засыпанного грунтом мужчину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло при проведении строительных работ, смотрите на видео, как спасатели откапывали засыпанного грунтом мужчину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)