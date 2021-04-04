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С апреля в Минске начнут устанавливать контейнеры для сбора просроченных лекарств

04.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно обзору Центра экологических решений, подготовленному по результатам исследования 2016 года: практически у каждого белоруса, 97% , есть таблетки в аптечке, почти половина из них имеет более 10 упаковок. У более чем 14% населения таблетки приходят в негодность из-за окончания срока годности.




Попадая в окружающую среду через канализационные воды или свалки, лекарственные средства наносят вред экосистемам и здоровью человека. Этой проблемой серьезно обеспокоена Всемирная организация здоровья. С 2004 года в странах Европейского Союза обязательной стала система сбора лекарств от населения. В Минске первый такой контейнер появился три года назад. За 2019 год было собрано более 35 килограммов отходов лекарственных средств, а в прошлом году – в два раза больше.

В апреле контейнеры для сбора просроченных лекарств постепенно начнут появляться в аптеках и поликлиниках Минска. После чего их утилизируют, сжигая на спецпредприятии. Поскольку система для Беларуси довольно новая, потребуется определенное время на ее обкатку. Экологи же советуют прежде всего вдумчиво подходить к приобретению лекарств.
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно обзору Центра экологических решений, подготовленному по результатам исследования 2016 года: практически у каждого белоруса, 97% , есть таблетки в аптечке,...
 
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