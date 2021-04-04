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"Интер" готов продать Лукаку за 120 млн евро

04.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миланский "Интер" расстанется с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если за него предложат 120 миллионов евро, пишет Corriere dello Sport.



По информации источника, "черно-синие" хотели оставить 27-летнего бельгийца, но непростая финансовая ситуация вынуждает боссов "Интера" устроить распродажу ряда игроков, среди них и Лукаку.

Клуб оценил нападающего в 120 миллионов евро.

Напомним, Лукаку интересуются сразу несколько топ-клубов, в том числе "Барселона" и "Манчестер Сити".

Бельгиец выступает за "Интер" с августа 2019 года, он перешел из "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро. Контракт Лукаку  истекает в 2024 году. 

В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач в 34 матчах. 
 
 
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Миланский "Интер" расстанется с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если за него предложат 120 миллионов евро, пишет Corriere dello Sport.
 
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