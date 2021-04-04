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Волонтеры офиса Тихановской запускают "прожектор регионов"
Источник материала: Партизан
Чтобы собрать как можно больше информации о реальной жизни в регионах Беларуси, волонтеры офиса запускают чат-бот @bel2020_bot.
Июль 2020 года.
У него просят присылать любую информацию, связанную с городом или деревней:
- массовые увольнения
- предприятие работает в убыток или вовсе закрылось
- кого-то уволили по политическим мотивам
- примеры коррупции
Офис должен собирать и проверять информацию, чтобы Светлана Тихановская и другие лидеры демократических сил, СМИ, блогеры, распространители самиздата и листовок могли делиться ею.
"Мы часто получаем новости из Минска, но для нас очень важно знать, что происходит в регионах. Мой муж Сергей Тихановский начал рассказывать о настоящей жизни в разных уголках Беларуси - и благодаря этому белорусы увидели, как похожи наши проблемы и как солидарны мы в пути их решения». - цитирует слова Тихановской ее телеграмм-канал.
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Чтобы собрать как можно больше информации о реальной жизни в регионах Беларуси, волонтеры офиса запускают чат-бот @bel2020_bot.
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