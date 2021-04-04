ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ведущую телеканала СТВ Артюх занесли в базу "Миротворец"

04.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинская база, куда попадают лица, ведущие деятельность против интересов Украины, описала Юлию Артюх как "антиукраинскую пропагандистку".



Юлия Артюх, которая в эфире белорусского телеканала СТВ заявила, что «украинский народ ищет еду на свалках», попала в базу «Миротворец». Согласно пояснению сайта, это сделано за ее участие в антиукраинских нападках.

В своем выступлении на СТВ Артюх призвала "поддерживать диктатуру", сказав, что она лучше "кукольного театра", который в Украине якобы устроил президент Владимир Зеленский.

Ранее Артюх неоднократно выступала в пропагандистских передачах не только как ведущий, но также как гость. Она жена офицера и многодетная мать. Неоднократно делала заявления против протестующих в Беларуси и оправдывала насилие силовых органов к людям.

Напомним, что ранее в списке "Миротворца" оказался другой пропагандист упомянутого телеканала Григорий Азаренок. Вскоре он принес извинения украинскому народу.

Нередко лицам, которые попадали в список украинского Центра, запрещали посещение Украины.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская база, куда попадают лица, ведущие деятельность против интересов Украины, описала Юлию Артюх как "антиукраинскую пропагандистку".
 
Новости дня
Новости разные
 
При каких условиях власти могут пойти на переговоры? Объясняет аналитик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by