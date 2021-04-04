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Что съесть с утра, чтобы разогнать метаболизм?

04.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что съесть с утра, чтобы разогнать метаболизм?
Фото: istockphoto.com
От обмена веществ зависят многие процессы в организме. Его главная задача заключается в переваривании пищи и превращении её в энергию. Так, метаболизм «поставляет» в организм нужное для жизнедеятельности «топливо».

Сам процесс может быть быстрым или медленным. При быстром обмене веществ можно за короткий срок и без особых усилий похудеть, при медленном сделать это будет нелегко. Чтобы добиться желаемых результатов, метаболизм «разгоняют». Например, с помощью правильного завтрака. Какие продукты с утра помогут в решении этой задачи, рассказывает нутрициолог Анна Берсенева.

Начинаем с воды


Для запуска и разгона метаболизма нутрициолог рекомендует начинать день с восстановления водного баланса. Сразу после подъёма надо выпить стакан воды, причём желательно горячей и с долькой лимона. «Горячая» не значит «кипяток» – температура должна быть чуть выше температуры тела, то есть 45-50 градусов. Это поможет запустить все важные процессы в организме, в том числе и метаболизм.

Не забываем про белок и клетчатку


Эксперт советует съедать на завтрак что-то белковое. Например, яйцо, небольшой кусочек белого мяса или ростбифа с цельнозерновым хлебом или крекерами. Сочетать это можно с овощами или зеленью, которые содержат в себе клетчатку.

Из овощей отлично подойдут брокколи, спаржа, руккола, зелёная фасоль. Из ароматных трав можно использовать кинзу, укроп, петрушку и базилик. Как вариант, в качестве полезного завтрака можно приготовить сэндвич из белкового компонента, овощей и зелени. Белок и пищевые волокна в совокупности хорошо сказываются на обмене веществ.

Добавляем специи


Также для разгона метаболизма в еду можно добавлять специи, например, в кашу. К ускоряющим обмен веществ относятся корица, имбирь, куркума. Ещё можно добавить особое кокосовое масло МСТ (это побочный продукт кокосового масла).

Его польза объясняется содержанием триглицеридов: эти соединения минуют обычный для жиров пищеварительный процесс и, распадаясь уже в желудке на отдельные жирные кислоты, поступают сразу в печень. А там преобразуются в энергию. Это не только даёт дополнительные силы, но и положительно сказывается на мозговой активности.
 
 
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Правильные продукты помогут ускорить обмен веществ. А вот пропускать завтрак точно не стоит.
 
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